Congo-Kinshasa: Remaniement ministériel - Félix Tshisekedi nomme deux opposants

La Présidence RDC/Page Facebook
Félix Tshisekedi, président de la République Démocratique du Congo
8 Août 2025
allAfrica.com
Par Fernando Ndze Mbyah

Le nouveau gouvernement de Kinshasa sera toujours conduit par la Première ministre, Judith Suminwa. Dans cette nouvelle configuration de l’exécutif du pays, deux opposants y figurent, à savoir, Adolphe Muzito et Floribert Anzuluni.

C'est officiel, le président de la République Antoine Félix Tshisekedi a reconduit Judith Suminwa au poste de Première ministre. La liste du nouveau gouvernement a été rendue publique hier, 7 août 2025, et compte exactement 53 membres comme le précédent.

Mais dans ce nouveau gouvernement, deux opposants considérés comme modérés y figurent. Il s'agit d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila. Il a été nommé par Félix Tshisekedi au poste de vice-Premier ministre en charge du Budget, un portefeuille qu'il a géré entre 2007 et 2008 avant la primature. Adolphe Muzito est un ancien inspecteur des finances. Il fait son retour aux affaires après 13 années d'absence.

Il y a, dans le même temps, la nomination de Floribert Anzuluni, ancien coordonnateur du Mouvement citoyen Filimbi. Il a également été candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pour cette entrée au gouvernement, il gérera le ministère de l'Intégration régionale.

Dans ce gouvernement, il faut aussi noter l'entrée de Grâce Kutino, une pasteure d'église de réveil. Elle occupera le poste de ministre chargé de la Jeunesse.

Cependant, on peut noter la présence de beaucoup qui ont été maintenus à leurs postes de responsabilités ministérielles. Il s'agit entre autres de Doudou Fwamba aux Finances, Thérèse Kayikwamba aux Affaires étrangères, Patrick Muyaya à la Communication, Julien Paluku au Commerce extérieur et tous les vice-Premiers ministres de l’ancien gouvernement.

De son côté, Jacquemain Shabani conserve le ministère de l’Intérieur, Jean-Pierre Bemba reste au ministère des Transports, tout comme les titulaires de la Défense Guy Kabongo et Jean-Pierre Lihau de la Fonction publique.

