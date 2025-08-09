Afrique: Ballon d'or 2025 - La liste des 30 nommés dévoilée

Le successeur de l'Espagnol Rodri pour le Ballon d'or 2025 sera consacré le 22 septembre. France football a dévoilé la liste des nominés dans laquelle figurent neuf joueurs de Paris-Saint-Germain vainqueurs de la Ligue des champions, égalant donc le record du Real de Madrid en 2018.

Le Ballon d'or récompense le meilleur joueur et la meilleure joueuse du monde, sans distinction de championnat ni de nationalité. Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha, loin devant le FC Barcelone avec quatre.

Cette liste, dans laquelle Ousmane Dembélé et Yamine Yamal sont donnés comme favoris, récompense déjà, d'après les spécialistes, un collectif qui aura tout emporté ou presque. Les deux prétendants n'ont jamais remporté ce prix, mais la saison qu'ils ont faite était à la hauteur des attentes.

Les nominés

Jude Bellingham (milieu du terrain du real de Madrid) ayant conclu la saison avec 16 buts, 17 passes décisives pour 66 matches joués (15 cartons jaunes et 2 rouges). Il était troisième au classement en 2024:

Ousmane Dembélé compte parmi les favoris. Le joueur du PSG a connu une saison exceptionnelle avec 37 buts inscrits en 60 matches pour 15 passes décisives (5 cartons jaunes et 1 rouge). Il a gagné la Ligue des champions, le Championnat de France et la Coupe de France.

Gianluigi Donnarumma, le gardien de PSG, a signé 18 clean sheets au cours de la saison et a remporté la Ligue des champions, le Championnat et la Coupe de France.

Désiré Doué, le jeune attaquant de PSG, a inscrit 17 buts et autant de passes décisives en 67 matches. Son équipe ayant remporté la Ligue des champions, le Championnat et la Coupe de France.

Denzel Dumfries, le lateral de l'Inter de Milan, a disputé 54 matches pour 15 buts et 7 passes décisives. Aucun trophée remporté cette saison.

Serhou Guirassy, l'attaquant de Borussia Dortmund, a joué 56 matches, 44 buts, 6 passes décisives.

Viktor Gyökeres, l'attaquant de Sporting Portugal, Arsenal depuis juillet 2025, a disputé 58 matches, 63 buts, 17 passes décisives. Il est championnat du Portugal et vainqueur de la Coupe du Portugal.

Erling Haaland, attaquant de Manchester City, a inscrit 45 buts et délivré 6 passes décisives en 58 matches.

Achraf Hakimi, le défenseur de PSG, a joué 63 matches pour 13 buts, 15 passes décisives, 10 cartons jaunes, 0 carton rouge. Il a pour palmarès la Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des champions.

Harry Kane, l'attaquant de Bayern Munich, a joué 60 matches pour 48 buts, 12 passes décisives et un Championnat d'Allemagne gagné.

Khvitcha Kvaratskhelia, l'attaquant de Naples puis PSG, a disputé 58 matches pour 15 buts et 12 passes décisives. Il a gagné la Ligue des champions, le Championnat d'Italie, le Championnat de France et la Coupe de France.

Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, a joué 58 matches pour 44 buts et 5 passes décisives. Il a gagné le Championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

Alexis Mac Allister, le milieu champion d'Angleterre avec Liverpool, a joué 56 matches pour 9 buts et 6 passes décisives.

Lautaro Martinez, 59 matches, 27 buts, 4 passes décisives, tel est le bilan de l'attaquant de l'Inter de Milan.

Kylian Mbappé est le soulier d'Or européen avec 46 buts inscrits en 65 matches. Le joueur du Real de Madrid (meilleur buteur de la Liga) a délivré 7 passes décisives.

Scott McTominay, 48 matches, 16 buts, 4 passes décisives pour le milieu du terrain de Naples, champion d'Italie.

Nuno Mendes, vainqueur de la Ligue des champions, du Championnat de France et de la Coupe de France, le défenseur du PSG a inscrit 6 buts et délivré 13 passes décisives en 63 matches.

Joao Neves, le milieu du terrain de PSG, a joué 66 matches, 7 buts, 9 passes décisives. Il a remporté la Ligue des nations avec le Portugal , Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des champions avec le PSG.

Michael Olise, le milieu offensif, attaquant de Bayern Munich a joué 63 matches pour 22 buts et 21 passes décisives. Il a gagné le Championnat d'Allemagne.

Cole Palmer, le milieu offensif de Chelsea, a disputé 55 matches pour 18 buts et 13 passes décisives. Il a remporté la Coupe du monde des clubs et Ligue Conférence..

Pedri, le milieu du FC Barcelone, a joué 69 matches pour 7 buts et 10 passes décisives. Il est champion d'Espagne, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne.

Raphinha, l'attaquant du FC Barcelone, a disputé 64 matches pour 38 buts et 24 passes décisives. Il est champion d'Espagne, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne.

Declan Rice, le milieu d'Arsenal a joué 60 matches pour 11 buts et 13 passes décisives.

Fabian Ruiz, le milieu du PSG, a disputé 71 matches pour 10 buts et 12 passes décisives. Il est vainqueur de Ligue des champions, Championnat de France, Coupe de France, Trophée des champions.

Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, a disputé 57 matches pour 37 buts, 24 passes décisives et il est champion d'Angleterre.

Virgil Van Dijk, le défenseur central de Liverpool, a disputé 57 matches, 6 buts, 1 passe décisive et est champion d'Angleterre.

Vinicius Junior, l'attaquant de Real Madrid, a disputé 66 matches pour 24 buts, et 16 passes décisives et a remporté la Coupe intercontinentale et la Supercoupe d'Europe.

Vitinha, le milieu du PSG, a remporté la Ligue des champions, le Championnat et la Coupe de France et le Trophée des champions. Il a ajouté à son palmarès la Ligue des nations remportée avec le Portugal. En 65 matches joués, il a inscrit 8 buts et délivré 8 passes.

Florian Wirtz, le milieu offensif de Bayer Leverkusen, Liverpool depuis juin 2025, a joué 53 matches pour 20 buts et 17 passes décisives et une Supercoupe d'Allemagne gagnée.

Lamine Yamal, l'attaquant du FC barcelone, a joué 62 matches pour 21 buts et 22 passes décisives, gagnant respectivement le Championnat d'Espagne, la Coupe du Roi et la Super coupe d'Espagne.