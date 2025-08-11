Maroc: Achraf Hakimi croit en ses chances dans la course au Ballon d'Or 2025

Après avoir réalisé la meilleure saison de sa carrière et remporté la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le Marocain Achraf Hakimi est aujourd'hui l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or 2025 avec son coéquipier en club Ousmane Dembélé et la pépite espagnole Lamine Yamal. Il pourrait devenir le second joueur africain de l'histoire, après le Libérien George Weah en 1995, à remporter cette prestigieuse distinction.

Trente ans après, Achraf Hakimi peut-il succéder à George Weah et devenir le second joueur africain de l'histoire à être sacré Ballon d'Or ? Le défenseur marocain a en tous cas de sérieux arguments à faire valoir après une saison où il a affolé les compteurs sur le terrain et s'est montré extrêmement précieux dans le sacre tant attendu du Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

En 68 matchs disputés toutes compétition confondues avec le PSG et l'équipe nationale du Maroc, Hakimi a inscrit 15 buts et délivré 18 passes décisives cette saison. Des statistiques stratosphériques pour un joueur défensif, qui montre à quel point le Marocain a réussi avec brio à dépasser ses fonctions sous la houlette de Luis Enrique. Surtout, il a été indispensable dans les matchs couperets en Ligue des champions, en étant buteur en quart contre Aston Villa, en demie contre Arsenal et en finale l'Inter Milan pour mener le club parisien sur le toit de l'Europe.

Statistiquement, sa saison 2024-2025 le place devant des défenseurs comme Dani Alves (25 G/A en 2010-2011) ou Roberto Carlos (22 G/A en 2000-2001), avec certes davantage de rencontre disputées en raison de saisons en club plus longues et l'apparition de nouvelles compétitions comme la Coupe du monde des clubs. À titre de comparaison, attaquants à part, le Croate Luka Modrić totalisait 16 G/A lors de son sacre en 2018 et l'Espagnol Rodri comptait 25 G/A quand il a été sacré en 2024.

Le successeur de Weah ?

Le classement du Ballon d'Or est connu pour favoriser les attaquants, qui ont presque toujours trusté les premières places et décroché la récompense. Dans l'histoire, seuls Franz Beckenbauer (1972, 1976), Matthias Sammer (1996) et Fabio Cannavaro (2006) ont remporté le prix grâce à leurs performance défensives. Achraf Hakimi s'est montré omniprésent aussi bien en défense qu'en attaque sur son côté, jusqu'à dépasser de nombreux attaquants nommés en termes d'apport offensif.

Il est en tout cas très bien parti pour être mieux classé que de grands noms du football africain - comme le Camerounais Samuel Eto'o (6e en 2006, 5e en 2009), l'Ivoirien Didier Drogba (4e en 2007), le Sénégalais Sadio Mané (4e en 2019, 2e en 2002) ou encore l'Égyptien Mohamed Salah (6e en 2018, 5e en 2019 et 2022) - et pourrait marquer l'histoire en succédant au Libérien George Weah après trois décennies d'attente.

En dehors des terrains, le nom du joueur marocain a fait l'actualité en raison d'une accusation de viol, des faits qui seraient survenus en février 2023 à son domicile près de Paris. Lors d'un entretien accordé à la chaîne Canal+, le Marocain s'est exprimé sur la décision du parquet de Nanterre de requérir un procès contre lui. « Je suis tranquille, mais être accusé faussement c'était horrible et injuste aussi. Je ne souhaite ça à personne. Mais je sais que la vérité va sortir, je ne me reproche rien à moi-même », a déclaré le joueur samedi.

Outre cette actualité judiciaire, la concurrence directe avec ses neuf autres coéquipiers du PSG nommés dans la liste, un record absolu, pourrait empêcher le Marocain de décrocher cette distinction. Le profil d'attaquant d'Ousmane Dembélé, plus conforme à celui des vainqueurs habituels du prix, constitue le principal obstacle dans la course au Ballon d'Or pour Hakimi. Le nom du vainqueur sera dévoilé le 22 septembre prochain à Paris.