Afrique: 4e édition de l'IATF, concrétisation d'une ambition continentale assumée pleinement par l'Algérie

ALGER — La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) constituera une nouvelle étape stratégique dans le processus d'intégration africaine, a affirmé le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, soulignant que cette manifestation symbolise une ambition continentale que l'Algérie entend assumer pleinement.

Selon le ministre, l'engagement politique autour de l'événement, prévu du 4 au 10 septembre à Alger, témoigne de la volonté des autorités algériennes de faire de l'IATF une "réussite structurelle", au service de l'intégration régionale. "Au-delà de la visibilité, l'objectif est de transformer ce mécanisme en levier de diversification économique durable et de repositionnement stratégique", souligne-t-il.

Cette dynamique s'inscrit dans la continuité d'un engagement historique de l'Algérie en faveur de l'unité africaine, poursuit le ministre de la Communication, rappelant que l'Algérie, dès son accession à l'indépendance, s'est toujours illustrée par un soutien actif aux mouvements de libération, mais aussi par une diplomatie constante et engagée au service des causes continentales.

Ce rôle "moteur" explique grandement son élection à la tête de plusieurs instances de l'Union africaine, et renforce la légitimité d'Alger, en tant que ville hôte de cet événement continental très attendu, au demeurant, par les entrepreneurs et les experts économiques africains, a-t-il soutenu.

Rappelant que le slogan "L'Afrique aux Africains", qui a constitué l'un des fondements du panafricanisme, dès la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA, actuellement UA), a été proclamé depuis Alger, le ministre a affirmé que "ce n'est pas un hasard si la quête d'un renouveau économique africain prend aujourd'hui appui sur cette même terre de luttes et de résistance".

Le ministre a assuré que cette manifestation continentale dépasse le cadre d'un salon commercial, représentant un moment stratégique dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Elle constitue également une opportunité pour l'Algérie de consolider sa place dans l'espace économique africain, de projeter une image renouvelée de son potentiel productif et d'offrir une vitrine unique pour valoriser son offre exportable, ajoute-t-il.

A cette occasion, "l'Algérie mobilise tous les moyens nécessaires pour faire de l'IATF-2025 un événement de référence, voire un tournant stratégique dans la projection économique de l'Algérie sur le continent africain, à la hauteur des aspirations des peuples africains".

"En accueillant ce rendez-vous d'envergure, Alger ne se contente pas d'être un hôte, mais compte traduire, sur le terrain, sa vision d'un avenir partagé, reposant sur des liens commerciaux solides et durables", a affirmé le ministre.

"La foire sera bien plus qu'un évènement économique, voire diplomatique symbolique : Alger cristallisera une volonté partagée de consolider davantage la coopération économique, portée par une volonté politique réaffirmée par M. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria et président du Conseil consultatif de l'IATF", a-t-il martelé.

M. Meziane a conclu sa contribution en affirmant que, durant une semaine entière, "Alger renouera avec son destin de grande cité africaine, avec une forte charge historique, rappelant un passé récent, fait d'espérance africaine".