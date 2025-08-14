Afrique: Tenue de la 6e conférence du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine

11 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les travaux de la 6e conférence du Conseil consultatif de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), tenus lundi à Alger, ont porté sur les préparatifs en cours pour l'organisation de cet événement économique, indique un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Cette conférence a été présidée par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Mme Selma Bakhta Mansouri, le commissaire de la 4e édition de la IATF, M. Larbi Latrèche, et l'ancien président du Nigéria et président du Conseil consultatif de la Foire, M. Olusegun Obasanjo, précise la même source.

A cette occasion, la délégation a effectué une visite de terrain au niveau de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs logistiques et techniques, pour garantir le succès de cette édition, prévue du 4 au 10 septembre prochain, et considérée comme la plus grande manifestation du genre à l'échelle du continent africain, ajoute le communiqué.

