Afrique: Ballon d'Or : Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Mohamed Salah, qui succédera à George Weah ?

Le 7 août dernier, le quotidien français L'Équipe a révélé la liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or 2025. Dans cette liste, le Guinéen Serhou Guirassy, le Marocain Achraf Hakimi et l’Egyptien Mohamed Salah y figurent pour tenter de succéder au Libérien George Weah, l’unique africain détenteur du Ballon d’Or européen en 1995.

Depuis sa création en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d’Or 2025 marque la 69ème édition. De 1956 à nos jours, seul un joueur africain l’a remporté. C’était l’ancien attaquant libérien George Weah en 1995. Pensionnaire du Paris Saint-Germain (PSG) dans cette saison (1994-1995), l’ancien buteur du Libéria avait remporté ce prestigieux prix grâce à des statistiques importantes, puisqu’il était auteur de 53 matchs pour 18 buts toutes compétitions confondues.

Malgré les multiples autres nominations des joueurs africains qui se sont enchaînées, personne n’a encore été vainqueur du Ballon d’Or comme le Libérien.

Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Mohamed Salah pour succéder ?

Cette année encore, France Football va décerner son prix au meilleur joueur évoluant dans le football européen et qui s’est particulièrement illustré au-dessus de tous, cette saison (2024-2025), selon les critères du magazine français.

Dans la liste qui a été rendue publique il y a plusieurs jours par le quotidien français L'Équipe, trois Africains y figurent, à savoir : Serhou Guirassy, Achraf Hakimi et Mohamed Salah.

D’abord Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen de 29 ans évoluant au Borussia Dortmund a accumulé des statistiques importantes qui lui ont placé 6ème au classement des nominés du prix France Football. En effet, le buteur a joué 56 matchs pour 44 réalisations et 6 caviars avec son club. On se souviendra également de son triplé face au FC Barcelone de Lamine Yamal, le 16 avril dernier en Ligue des champions.

Dans une récente interview accordée à Sky Sport Allemagne, Guirassy a exprimé sa fierté : « Bien sûr, je suis fier d’avoir été nommé pour le Ballon d’Or, c’est une belle reconnaissance pour tout le travail accompli. C’est toujours agréable, en tant que joueur, de voir son travail récompensé par une nomination au Ballon d’Or », s’est-il réjoui.

Le Marocain Achraf Hakimi, 26 ans et défenseur du PSG depuis l’été 2021, détient des arguments pour aller remporter le prix et succéder à George Weah, qui est aussi son prédécesseur au sein du club de Ligue 1 (1992-1995).

Lors de cette saison 2024-2025, Hakimi est auteur de 55 apparitions, 11 buts et 16 passes décisives pour toutes compétitions confondues avec les Parisiens. Il est également vainqueur de la Ligue des champions. Classé à la 9ème place des nominés du Ballon d’Or, le numéro 2 de l’équipe nationale du Maroc peut espérer remporter le prix.

Mais Mohamed Salah n’est pas négligé aussi dans cette course pour soulever le Ballon d’Or. L’Égyptien de Liverpool a eu un compteur à 37 buts en 57 matchs cette saison et également 24 passes décisives.

Il faut cependant noter que l’avant-centre des Pharaons d’Égypte n’est pas à son meilleur rang au classement des nominés au Ballon d’Or. Son meilleur classement remonte aux saisons 2019-2022 où il a été 5ème.

La cérémonie du Ballon d’Or 2025 aura lieu le 22 Septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. L'événement déterminera si l'un des candidats pourrait devenir le prochain joueur africain à remporter ce prix prestigieux depuis George Weah.