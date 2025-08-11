La semaine dernière, plusieurs périmètres de maïs du département de Nioro, en phase de floraison ou de développement végétatif, ont subi une attaque de la chenille légionnaire. Les foyers ont été rapidement repérés et pris en charge grâce à l'action conjointe du Service départemental de développement rural (SDD) de Nioro et du détachement de la Direction de la protection des végétaux (DPV) basé à Sokone, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Kaolack. Au total, 306 hectares ont été traités avec vigilance, afin de contenir la menace et prévenir toute nouvelle offensive acridienne. Les équipes, désormais en état d'alerte, prévoient une surveillance permanente des zones à risque pour le reste de la saison.

Facteurs de production : Bilan quasi complet

La campagne de mise en place des facteurs de production touche à sa fin, avec des résultats jugés « satisfaisants » par le directeur régional du développement rural (DRDR) de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Dieng.

En matière de semences d'arachide, 11.309 tonnes ont été réceptionnées sur une prévision de 11.411 tonnes, soit un taux de 99 %. Les ventes atteignent 11.302 tonnes, représentant 99,99 % des disponibilités.

Pour le maïs local, 983 tonnes ont été reçues sur les 1.023 prévues, soit un taux de mise en place de 96 %. Le maïs hybride enregistre le même pourcentage avec 197 tonnes reçues sur les 206 attribuées.

Le sorgho affiche 80 % de mise en place (56 tonnes sur 70), tandis que le niébé atteint 94 % (388 tonnes sur 411). Les ventes varient fortement selon les cultures : 49 % pour le sésame, 92 % pour le maïs hybride.

Côté engrais, les performances sont également élevées : le 6/20/10 atteint 99,6 % de réception (9.920 tonnes sur 9.960), le triple 15 (15/15/15) frôle la perfection avec 6.330 tonnes sur 6.340, soit 99,99 %. Le 15/20/10 enregistre un taux de 100 % (3.880 tonnes prévues, 3.835 reçues et 90 % cédées). Le 6/20/10 supplémentaire est à 94 %, l'urée à 80 %.

Cultures : Germination et suivi régulier

Selon les relevés météorologiques, Kaolack a enregistré sa première pluie utile dans la nuit du 8 juin, permettant aux producteurs d'effectuer les premiers semis. Malgré une pause prolongée en juillet, les précipitations ont repris, relançant la croissance des cultures.

L'arachide, première culture de rente de la région et du pays, est entrée en phase de floraison et de développement végétatif. Le maïs évolue au stade végétatif, tandis que le mil a atteint le stade d'« alache ». Les services techniques assurent un suivi constant, appréciant le développement des jeunes pousses et prévoyant un accompagnement jusqu'à la maturation.

Pluviométrie contrastée dans la région

La répartition des pluies reste inégale : Kaolack et Nioro accusent un déficit, alors que Guinguinéo bénéficie d'un excédent. Conséquence : dans ce dernier département, les cultures affichent une avance sur celles de Kaolack et Nioro. Cette situation intervient à la veille de la période des fortes pluies, attendue à partir du 15 août, qui marque chaque année le pic de l'hivernage sur l'ensemble du territoire.