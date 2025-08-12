Afrique: AfroBasket 2025 - Le calendrier complet de la compétition

L'AfroBasket 2025 se dispute du 12 au 24 aout en Angola. La crème du basket africain se retrouve pour savoir qui succèdera à la Tunisie, championne en titre. Le Sénégal, qui court derrière le sacre depuis 1997, veut enfin retrouver les sommets. Voici le calendrier complet.

Les groupes

Groupe A : Côte d'Ivoire, Cabo Verde, République démocratique du Congo, Rwanda

Groupe B : Tunisie, Nigéria, Cameroun, Madagascar

Groupe C : Angola, Soudan du Sud, Guinée, Libye

Groupe D : Sénégal, Égypte, Mali, Ouganda

AfroBasket hommes 2025 : Le calendrier complet

Tous les horaires sont en GMT

Mardi 12 août

11h00 : Sénégal - Ouganda

13h00 : Soudan du Sud - Guinée

14h00 : Mali - Égypte

18h00 : Angola - Libye

Mercredi 13 août

13h30 : Madagascar - Nigeria

15h00 : Côte d'Ivoire - Rwanda

16h30 : Tunisie - Cameroun

18h00 : République démocratique du Congo - Cabo-Verde

Jeudi 14 août

13h30 : Ouganda - Mali

15h00 : Libye - Soudan du Sud

16h30 : Égypte - Sénégal

18h00 : Guinée - Angola

Vendredi 15 août

13h30 : Nigeria - Tunisie

15h00 : Rwanda - République Démocratique du Congo

16h30 : Cameroun - Madagascar

18h00 : Cabo-Verde - Côte d'Ivoire

Samedi 16 août

13h30 : Sénégal - Mali

15h00 : Guinée - Libye

16h30 : Égypte - Ouganda

18h00 : Angola - Soudan du Sud

Dimanche 17 août

13h30 : Tunisie - Madagascar

15h00 : Cabo-Verde - Rwanda

16h30 : Nigeria - Cameroun

18h00 : Côte d'Ivoire - République Démocratique du Congo

Lundi 18 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 27 : 2e Groupe C - 3e Groupe D

Match 28 : 2e Groupe D - 3e Groupe C

Mardi 19 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 26 : 2e Groupe B - 3e Groupe A

Match 25 : 2e Groupe A - 3e Groupe B

Mercredi 20 août - Quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 31 : 1er Groupe A - Vainqueur Match 27

Match 32 : 1er Groupe B - Vainqueur Match 28

Jeudi 21 août - Quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 29 : 1er Groupe C - Vainqueur Match 25

Match 30 : 1er Groupe D - Vainqueur Match 26

Samedi 23 août - Demi-finales

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Demi-finale 1 : Vainqueur Match 29 - Vainqueur Match 30

Demi-finale 2 : Vainqueur Match 31 - Vainqueur Match 32

Dimanche 24 août - Finale et match pour la 3e place

Match pour la 3e place : Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2 à 15h00

Finale : Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2 à 18h00.