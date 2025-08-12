Afrique: AfroBasket 2025 - Le calendrier complet de la compétition

L'AfroBasket 2025 se dispute du 12 au 24 aout en Angola. La crème du basket africain se retrouve pour savoir qui succèdera à la Tunisie, championne en titre. Le Sénégal, qui court derrière le sacre depuis 1997, veut enfin retrouver les sommets. Voici le calendrier complet.
Les groupes
Groupe A : Côte d'Ivoire, Cabo Verde, République démocratique du Congo, Rwanda
Groupe B : Tunisie, Nigéria, Cameroun, Madagascar
Groupe C : Angola, Soudan du Sud, Guinée, Libye
Groupe D : Sénégal, Égypte, Mali, Ouganda
AfroBasket hommes 2025 : Le calendrier complet
Tous les horaires sont en GMT
Mardi 12 août
11h00 : Sénégal - Ouganda
13h00 : Soudan du Sud - Guinée
14h00 : Mali - Égypte
18h00 : Angola - Libye
Mercredi 13 août
13h30 : Madagascar - Nigeria
15h00 : Côte d'Ivoire - Rwanda
16h30 : Tunisie - Cameroun
18h00 : République démocratique du Congo - Cabo-Verde
Jeudi 14 août
13h30 : Ouganda - Mali
15h00 : Libye - Soudan du Sud
16h30 : Égypte - Sénégal
18h00 : Guinée - Angola
Vendredi 15 août
13h30 : Nigeria - Tunisie
15h00 : Rwanda - République Démocratique du Congo
16h30 : Cameroun - Madagascar
18h00 : Cabo-Verde - Côte d'Ivoire
Samedi 16 août
13h30 : Sénégal - Mali
15h00 : Guinée - Libye
16h30 : Égypte - Ouganda
18h00 : Angola - Soudan du Sud
Dimanche 17 août
13h30 : Tunisie - Madagascar
15h00 : Cabo-Verde - Rwanda
16h30 : Nigeria - Cameroun
18h00 : Côte d'Ivoire - République Démocratique du Congo
Lundi 18 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale
Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)
Match 27 : 2e Groupe C - 3e Groupe D
Match 28 : 2e Groupe D - 3e Groupe C
Mardi 19 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale
Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)
Match 26 : 2e Groupe B - 3e Groupe A
Match 25 : 2e Groupe A - 3e Groupe B
Mercredi 20 août - Quarts de finale
Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)
Match 31 : 1er Groupe A - Vainqueur Match 27
Match 32 : 1er Groupe B - Vainqueur Match 28
Jeudi 21 août - Quarts de finale
Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)
Match 29 : 1er Groupe C - Vainqueur Match 25
Match 30 : 1er Groupe D - Vainqueur Match 26
Samedi 23 août - Demi-finales
Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)
Demi-finale 1 : Vainqueur Match 29 - Vainqueur Match 30
Demi-finale 2 : Vainqueur Match 31 - Vainqueur Match 32
Dimanche 24 août - Finale et match pour la 3e place
Match pour la 3e place : Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2 à 15h00
Finale : Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2 à 18h00.