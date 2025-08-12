Afrique: AfroBasket 2025 - Le calendrier complet de la compétition

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'AfroBasket 2025 se dispute du 12 au 24 aout en Angola. La crème du basket africain se retrouve pour savoir qui succèdera à la Tunisie, championne en titre. Le Sénégal, qui court derrière le sacre depuis 1997, veut enfin retrouver les sommets. Voici le calendrier complet.

Les groupes

Groupe A : Côte d'Ivoire, Cabo Verde, République démocratique du Congo, Rwanda

Groupe B : Tunisie, Nigéria, Cameroun, Madagascar

Groupe C : Angola, Soudan du Sud, Guinée, Libye

Groupe D : Sénégal, Égypte, Mali, Ouganda

AfroBasket hommes 2025 : Le calendrier complet

Tous les horaires sont en GMT

Mardi 12 août

11h00 : Sénégal - Ouganda

13h00 : Soudan du Sud - Guinée

14h00 : Mali - Égypte

18h00 : Angola - Libye

Mercredi 13 août

13h30 : Madagascar - Nigeria

15h00 : Côte d'Ivoire - Rwanda

16h30 : Tunisie - Cameroun

18h00 : République démocratique du Congo - Cabo-Verde

Jeudi 14 août

13h30 : Ouganda - Mali

15h00 : Libye - Soudan du Sud

16h30 : Égypte - Sénégal

18h00 : Guinée - Angola

Vendredi 15 août

13h30 : Nigeria - Tunisie

15h00 : Rwanda - République Démocratique du Congo

16h30 : Cameroun - Madagascar

18h00 : Cabo-Verde - Côte d'Ivoire

Samedi 16 août

13h30 : Sénégal - Mali

15h00 : Guinée - Libye

16h30 : Égypte - Ouganda

18h00 : Angola - Soudan du Sud

Dimanche 17 août

13h30 : Tunisie - Madagascar

15h00 : Cabo-Verde - Rwanda

16h30 : Nigeria - Cameroun

18h00 : Côte d'Ivoire - République Démocratique du Congo

Lundi 18 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 27 : 2e Groupe C - 3e Groupe D

Match 28 : 2e Groupe D - 3e Groupe C

Mardi 19 août : Barrages pour se qualifier pour les quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 26 : 2e Groupe B - 3e Groupe A

Match 25 : 2e Groupe A - 3e Groupe B

Mercredi 20 août - Quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 31 : 1er Groupe A - Vainqueur Match 27

Match 32 : 1er Groupe B - Vainqueur Match 28

Jeudi 21 août - Quarts de finale

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Match 29 : 1er Groupe C - Vainqueur Match 25

Match 30 : 1er Groupe D - Vainqueur Match 26

Samedi 23 août - Demi-finales

Horaires : 15h00 ou 18h00 (selon l'ordre des matchs à définir)

Demi-finale 1 : Vainqueur Match 29 - Vainqueur Match 30

Demi-finale 2 : Vainqueur Match 31 - Vainqueur Match 32

Dimanche 24 août - Finale et match pour la 3e place

Match pour la 3e place : Perdant Demi-finale 1 - Perdant Demi-finale 2 à 15h00

Finale : Vainqueur Demi-finale 1 - Vainqueur Demi-finale 2 à 18h00.

