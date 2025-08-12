Afrique: Démarrage de l'Afrobasket masculin ce mardi

Dakar — L'Afrobasket masculin débute ce mardi 12 août en Angola, où cette compétition se poursuivra jusqu'au 24 août avec la participation de seize équipes nationales.

La Tunisie, double tenante du titre, vise une troisième couronne consécutive. Mais elle devra faire face à une forte concurrence, notamment de la part du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Angola, du Nigeria, du Cameroun, du Soudan du Sud et du Mali, tous bien décidés à mettre fin à la domination des Aigles de Carthage dans cette catégorie ces dernières années.

Le Sénégal court après un sacre continental depuis son dernier titre remporté à domicile en 1997.

Les Lions ont réalisé un sans-faute lors des éliminatoires, remportant leurs six matchs.

Logé dans le groupe D aux côtés de l'Égypte, du Mali et de l'Ouganda, le Sénégal va entamer sa campagne mardi face à l'Ouganda. Il affrontera ensuite l'Égypte le 14 août, puis le Mali le 16 août, à Luanda.

Le tournoi débutera par une phase de groupes programmée du 12 au 15 août.

À l'issue de celle-ci, les deuxièmes et troisièmes de chaque poule s'affronteront en huitièmes de finale croisés.

Les vainqueurs rejoindront ensuite les premiers de groupe en quarts de finale

Voici la composition des groupes :

- Groupe A (Namibe) : Côte d'Ivoire, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Rwanda

- Groupe B (Luanda) : Tunisie, Nigeria, Cameroun, Madagascar

- Groupe C (Namibe) : Angola, Soudan du Sud, Guinée, Libye

Groupe D (Luanda) : Sénégal, Egypte, Mali, Ouganda