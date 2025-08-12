Afrique: Le Sommet des partis politiques africains 2025 s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale ghanéenne

11 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Sommet des partis politiques africains 2025 a officiellement débuté aujourd'hui au Centre international de conférences d'Accra, au Ghana, réunissant des dirigeants politiques, des décideurs et des parties prenantes de toute l'Afrique et des Caraïbes.

Une délégation de haut niveau du Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, conduite par Adem Farah, vice-président du parti et chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, au rang de vice-Premier ministre, a participé à la conférence.

Le Sommet s'est ouvert par des allocutions de bienvenue, des déclarations de haut niveau et des présentations culturelles.

La cérémonie d'ouverture réunira d'éminents dignitaires, dont le président du pays hôte, John Dramani Mahama, président du Ghana, ainsi que d'autres chefs d'État et dirigeants d'institutions continentales et internationales.

Ce rassemblement, qui s'annonce comme le plus important de son genre, servira de plateforme de dialogue, de collaboration et d'échange d'idées visant à renforcer la gouvernance démocratique et la coopération politique sur le continent.

Le sommet de trois jours, qui se tiendra du 12 au 14 août 2025, proposera une série de discussions de haut niveau, de tables rondes et d'opportunités de réseautage.

Les délégués débattront également de questions clés telles que l'intégration régionale, la paix et la sécurité, la gouvernance inclusive, la croissance économique durable et le rôle des partis politiques dans la conduite du programme de développement de l'Afrique.

Plusieurs dignitaires de haut rang sont attendus à l'événement, notamment le président John Dramani Mahama, la vice-présidente Jane Naana Opoku-Agyemang, le président de Sao Tomé-et-Principe Carlos Vila Nova, Adem Farah, le vice-président du Parti de la prospérité et le vice-président du Libéria Jeremiah Koung.

Le sommet accueillera également de nombreux dirigeants politiques, responsables de partis et représentants de la société civile en provenance de toute l'Afrique et des Caraïbes.

Les organisateurs du sommet ont souligné son importance pour favoriser le dialogue entre les partis et renforcer la solidarité continentale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.