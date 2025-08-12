Afrique: Le Sommet des partis politiques africains 2025 s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale ghanéenne

Addis-Abeba — Le Sommet des partis politiques africains 2025 a officiellement débuté aujourd'hui au Centre international de conférences d'Accra, au Ghana, réunissant des dirigeants politiques, des décideurs et des parties prenantes de toute l'Afrique et des Caraïbes.

Une délégation de haut niveau du Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, conduite par Adem Farah, vice-président du parti et chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, au rang de vice-Premier ministre, a participé à la conférence.

Le Sommet s'est ouvert par des allocutions de bienvenue, des déclarations de haut niveau et des présentations culturelles.

La cérémonie d'ouverture réunira d'éminents dignitaires, dont le président du pays hôte, John Dramani Mahama, président du Ghana, ainsi que d'autres chefs d'État et dirigeants d'institutions continentales et internationales.

Ce rassemblement, qui s'annonce comme le plus important de son genre, servira de plateforme de dialogue, de collaboration et d'échange d'idées visant à renforcer la gouvernance démocratique et la coopération politique sur le continent.

Le sommet de trois jours, qui se tiendra du 12 au 14 août 2025, proposera une série de discussions de haut niveau, de tables rondes et d'opportunités de réseautage.

Les délégués débattront également de questions clés telles que l'intégration régionale, la paix et la sécurité, la gouvernance inclusive, la croissance économique durable et le rôle des partis politiques dans la conduite du programme de développement de l'Afrique.

Plusieurs dignitaires de haut rang sont attendus à l'événement, notamment le président John Dramani Mahama, la vice-présidente Jane Naana Opoku-Agyemang, le président de Sao Tomé-et-Principe Carlos Vila Nova, Adem Farah, le vice-président du Parti de la prospérité et le vice-président du Libéria Jeremiah Koung.

Le sommet accueillera également de nombreux dirigeants politiques, responsables de partis et représentants de la société civile en provenance de toute l'Afrique et des Caraïbes.

Les organisateurs du sommet ont souligné son importance pour favoriser le dialogue entre les partis et renforcer la solidarité continentale.