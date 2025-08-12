Afrique: Le Parti de la Prospérité a appelé à abandonner la politique de somme nulle sur le continent

Addis-Abeba — Les dirigeants politiques africains doivent se débarrasser le jeu à somme nulle pour garantir la prospérité et la paix sur le continent, a souligné le Parti de la Prospérité lors du Sommet des partis politiques africains 2025, officiellement ouvert aujourd'hui au Ghana.

Le vice-président du Parti de la Prospérité et chef du Centre de coordination pour la construction de la démocratie, au rang de vice-Premier ministre, Adem Farah, a prononcé un discours lors du Sommet des partis politiques africains.

Le Sommet des partis politiques africains se tient au Ghana du 12 au 14 août 2025, sous le thème : « De la politique à la prospérité : renforcer la collaboration interpartis pour le développement et la transformation économique de l'Afrique ».

Dans son discours aux dirigeants des partis politiques, des organisations de la société civile, des organisations internationales et autres parties prenantes, Adem Farah a souligné que « l'avenir de l'Afrique dépend des choix que nous faisons ».

Il a exhorté les dirigeants politiques à dépasser le jeu à somme nulle en adoptant des approches plus inclusives.

« ...l'avenir de notre continent dépend des choix que nous faisons aujourd'hui, en tant que dirigeants politiques. Pendant longtemps, la politique dans de nombreux de nos pays a été dictée par des luttes de pouvoir, des agendas à court terme et des rivalités qui sapaient l'énergie nationale. Alors, nous devons dépasser le jeu à somme nulle et considérer les partis politiques non pas comme des fins en soi, mais comme des instruments au service de nations inclusives, prospères et pacifiques.»

Adem Farah a partagé l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement politique, soulignant la philosophie directrice du pays, « Medemer », qui signifie approximativement «la synergie ».

Il ajouté : En Éthiopie, ce changement a été au coeur de notre réforme politique. Le Parti de la prospérité n'est pas né d'une simple fusion d'organisations, mais il s'agissait d'un choix conscient de remplacer une politique identitaire étroite par une vision multinationale unificatrice.

Nous avons ancré cette vision dans Medemer, que l'on peut traduire par synergie, notre principe directeur, formulé par Son Excellence Abiy Ahmed, président du Parti de la prospérité et Premier ministre éthiopien », a souligné Adem.

Il a expliqué que cette philosophie favorise l'unité entre les acteurs politiques en se concentrant sur des programmes communs et des objectifs collectifs.

Il a noté que, bien que le Parti de la prospérité ait obtenu la majorité aux élections nationales, il a inclus des dirigeants de partis d'opposition au sein du gouvernement. Plus précisément, quatre ministres et trois ministres d'État actuellement en poste au sein du gouvernement fédéral éthiopien sont issus de partis politiques d'opposition.

Adem a souligné que la collaboration avec les partis d'opposition favorise le consensus national, qu'il a qualifié d'essentiel au développement durable.