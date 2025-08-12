Afrique: Le Sommet des partis politiques africains est une plateforme pour le développement de la culture politique - Secrétaire exécutive de l'AAPI

12 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Sommet des partis politiques africains, qui s'est ouvert aujourd'hui à Accra, au Ghana, est une plateforme d'engagement, de consensus et de développement de la culture politique, a indiqué Edite Ten Jua, secrétaire exécutive de l'Initiative des partis politiques africains.

Dans son discours d'ouverture, la secrétaire exécutive a souligné le rôle essentiel du Sommet dans le façonnement de l'avenir politique et du paysage démocratique de l'Afrique, s'adressant à un public diversifié de dirigeants politiques, de décideurs et de délégués internationaux.

Organisé sous les auspices de l'APPI et sous le haut patronage du président ghanéen John Dramani Mahama, le Sommet vise à favoriser un dialogue inclusif, à renforcer les valeurs démocratiques et à améliorer la collaboration entre les acteurs politiques africains, a-t-elle ajouté.

Lors d'un événement marquant organisé le 7 mars 2025, le président Mahama a officiellement lancé l'Initiative des partis politiques africains (APPI).

Plus de 160 dirigeants et représentants politiques d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes et de pays comme le Mexique et la Corée du Sud y participent, témoignant de l'importance croissante du Sommet à l'échelle internationale.

Parmi les participants de marque figurent de hauts responsables d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et de la République centrafricaine.

Tout au long du Sommet, les dirigeants ont abordé des questions cruciales telles que le renforcement de la démocratie, l'approfondissement de l'inclusion politique, la garantie d'élections crédibles et la mise en place de systèmes reflétant les aspirations de tous les Africains, en particulier des jeunes.

L'Initiative des partis politiques africains est un programme phare du Centre africain pour la gouvernance (CAG) visant à renforcer la gouvernance démocratique et le leadership politique sur le continent.

