Congo-Kinshasa: Des élus américains dénoncent l'opacité du partenariat minier en négociation

Dans une lettre ouverte adressée le lundi 11 août au président Donald Trump et au secrétaire d'État Marco Rubio, 52 élus démocrates ont exprimé leurs inquiétudes face au manque de transparence entourant les négociations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo (RDC) sur les contrats miniers stratégiques.

Ces parlementaires déplorent l'absence de consultation du Congrès dans les discussions portant sur l'exploitation des minerais critiques du sous-sol congolais notamment le cobalt, le coltan, le cuivre et le lithium, des ressources essentielles pour les technologies de pointe et la transition énergétique.

Ils exigent que le gouvernement américain garantisse un processus transparent et participatif, tout en veillant à ce que l'exploitation de ces ressources ne se fasse pas au détriment des populations congolaises.

Le spectre du contrat sino-congolais de 2008, souvent critiqué pour son déséquilibre et ses retombées limitées pour la RDC, plane sur ces négociations.

Ce partenariat s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, alors que Washington joue également un rôle de médiateur dans les pourparlers de paix entre Kinshasa et Kigali. Ces discussions visent à stabiliser l'Est de la RDC, en proie aux violences du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs sources.

L'accord stratégique en cours de négociation prévoit un accès privilégié des entreprises américaines aux ressources minières congolaises, en échange d'un soutien sécuritaire accru à la RDC. Mais des voix s'élèvent des deux côtés pour réclamer des garanties solides afin d'éviter que ce partenariat n'exacerbe les conflits ou la corruption.