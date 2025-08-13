Mali: L'ancien Premier ministre Choguel Maïga en garde à vue

Dakar — L'ancien Premier malien Choguel Kokalla Maiga, entendu mardi dans le cadre d'une affaire de malversations financières présumées, a été placé garde à vue à la fin de son audition, a-t-on appris de son avocat Me Cheick Oumar Konaré.

"Après avoir été auditionné, la première fois, vendredi 1er août 2025, par la brigade du Pôle national économique et financier, l'ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a été convoqué ce mardi 12 août 2025 devant la même brigade, en vue, selon les enquêteurs, de confrontations avec certains de ses anciens collaborateurs", écrit Me Konaré dans un communiqué.

L'affaire dans laquelle Choguel a été entendu porte sur la gestion de l'Agence de gestion du fonds d'accès universel (AGEFAU) entre 2020 et 2023, période durant laquelle il a été chef du gouvernement sous la junte militaire dirigée par Assimi Goïta.

Cette affaire a été déclenchée par des allégations contenues dans un rapport du Bureau du vérificateur général du Mali.

Selon Me Cheick Oumar Konaré, son client, arrivé au Pôle national économique et financier à 9 heures, a attendu jusqu'à 14 heures "sans que les confrontations annoncées n'aient lieu".

La brigade devant l'entendre lui a ensuite notifié formellement son placement en garde à vue, en attendant la transmission du dossier aux autorités compétentes.

"La mesure de garde à vue frappe aussi plusieurs de ses anciens collaborateurs, notamment son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, et trois anciens directeurs administratifs et financiers de la Primature", selon l'avocat.

Il assure toutefois que son client "bénéficie de tous les égards du personnel de la brigade".

Il a rappelé que l'ancien Premier ministre est "présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation par les juridictions compétentes".