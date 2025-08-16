Mali: La garde à vue de Choguel Maïga prolongée avant son passage devant la Cour suprême

Au Mali, la garde à vue de l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga au Pôle national économique et financier de Bamako, a été prolongée jusqu'au lundi 18 août (il est en garde à vue depuis le 12 août). Il fait l'objet d'enquêtes pour détournements présumés de deniers publics. Ses partisans et proches se disent inquiets des restrictions dont il fait l'objet.

S'il reste bien retenu jusqu'à lundi, Choguel Maïga aurait finalement passé six jours en garde à vue au total. C'est un record pour un ancien Premier ministre malien dans les mailles de la justice. Pour le moment, celui qui était au pouvoir entre 2021 et 2024, demeure retenu au Pôle national économique et financier de Bamako, où sa garde à vue vient tout juste d'être prolongée.

Conditions difficiles

Ses partisans et proches se font entendre et le plaignent : ses téléphones portables lui ont été retirés, il n'aurait plus droit aux visites et sa famille est sans nouvelles précises. Au Pôle économique et financier de Bamako, il n'a pas à ce jour subi de traitements physiques dégradants, mais ses conditions d'existence sont difficiles. Jusqu'à ce vendredi, il passerait une bonne partie de la nuit plutôt assis.

Ex-allié

D'après nos informations, son dossier a été transféré à la Cour suprême de Bamako qui devrait le recevoir ce lundi. Puis, la chambre criminelle décidera de la suite. Inculpation ou pas ? Placement sous mandat de dépôt ou non ? Ex-allié du régime, limogé en novembre dernier, il va devoir patienter encore un peu pour connaître son sort.