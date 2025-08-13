Cameroun: Absence des évêques à la présidence camerounaise - Un désaveu politique avant la présidentielle 2025?

L'incident diplomatique qui secoue Yaoundé ce mardi révèle des tensions inédites entre le pouvoir et l'Église catholique. Convoqués à 13h par le Secrétaire Général de la Présidence (SGPR) pour des "échanges en soutien au Président de la République", les évêques camerounais ont brillé par leur absence sans justification officielle. Ce rendez-vous manqué, dans le contexte tendu de la présidentielle 2025, déchaîne les interprétations politiques.

L'Église catholique, institution morale incontournable au Cameroun, maintient ainsi un silence éloquent. Ses récentes prises de position dénonçant les injustices sociales et l'opacité électorale avaient déjà irrité le régime. Cette absence ciblée semble confirmer son refus d'endosser un rôle de caution morale pour le pouvoir en place.

Les observateurs soulignent le timing crucial : à moins de trois mois du scrutin, cette défection symbolique fragilise la légitimité du président sortant. Elle intervient après les critiques épiscopales sur le fichier électoral et les conditions de détention des opposants. Le SGPR, habitué à orchestrer les ralliements institutionnels, subit ici un revers cinglant.

Cette crise ouverte rappelle le rôle historique de l'Église dans les transitions démocratiques africaines. Son retrait stratégique pourrait galvaniser la société civile et l'opposition, déjà mobilisées contre un processus électoral perçu comme biaisé. Dans un pays où 40% de la population est catholique, ce désengagement religieux porte un coup à l'image d'unité nationale que tente de projeter le régime.

Si le palais présidentiel minimise l'incident, les réseaux sociaux s'embrasent. La symbolique de l'absence des soutanes dans l'antre du pouvoir alimente toutes les spéculations : simple incident protocolaire ou début de rupture historique ?