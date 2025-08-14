Cameroun: Présidentielle 2025 - Rencontre entre le SG de la Présidence et les Évêques

14 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

À quelques mois de la présidentielle 2025 au Cameroun, un échange stratégique s'est tenu entre le Secrétaire Général à la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, et une délégation des Évêques de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun (CENC) conduite par Mgr Andrew Nkea, Archevêque Métropolitain de Bamenda et Président de la CENC. Cette rencontre, organisée sur instruction du président Paul Biya, visait à renforcer le dialogue entre l'État et l'Église dans un contexte politique tendu.

Le Secrétaire Général a salué la contribution de l'Église catholique à la construction de la paix, insistant sur l'importance de son rôle dans la préservation de la cohésion nationale, surtout à l'approche du scrutin. Il a invité les Évêques à oeuvrer pour que règne un climat apaisé avant, pendant et après les élections, et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir des élections libres et transparentes.

En réponse, Mgr Nkea a rappelé que les Évêques, en tant qu'hommes de foi, portent les préoccupations des populations et défendent les positions constantes de la CENC. Parmi celles-ci figurent le message sur la situation socio-économique du pays, la lettre pastorale liée à l'élection présidentielle et l'appel à la responsabilité citoyenne. Tout en réaffirmant que l'Église n'est pas partisane, il a souligné sa mission d'évangélisation et son rôle dans la réconciliation nationale.

Cette rencontre illustre la volonté des deux parties de maintenir un climat politique propice à des élections crédibles et à la stabilité du Cameroun. Elle marque également une étape importante dans la coopération entre les autorités politiques et religieuses, dans un pays où les tensions pré-électorales peuvent fragiliser l'unité nationale.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.