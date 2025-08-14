Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été honoré ce mercredi à Cape Town par le prestigieux « Presidential Global Water Changemakers Award 2025 ».

Cette distinction, selon le communiqué officiel du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, « consacre son leadership visionnaire dans la co-organisation, avec les Émirats arabes unis, de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2026 » et salue « le rôle moteur du Sénégal dans la diplomatie mondiale de l'eau, portée par une vision axée sur l'investissement stratégique et la solidarité internationale ».

La cérémonie s'est déroulée lors du segment d'ouverture de haut niveau du Sommet de l'Union africaine sur l'Investissement dans l'Eau en Afrique, tenu sous la présidence sud-africaine du G20. Ce rendez-vous marque « une étape clé dans la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau 2026 » ainsi que dans la mise en oeuvre des agendas eau de l'Union africaine et mondial.

Créé pour récompenser les dirigeants mondiaux engagés en faveur d'investissements durables dans des infrastructures hydrauliques résilientes au changement climatique, le « Presidential Global Water Changemakers Award » a distingué en 2025 six chefs d'État et de gouvernement.

Le Sénégal était représenté au sommet par le Dr Cheikh Tidiane Dièye, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (AMCOW). Il y a présenté le Grand Projet de Transfert de l'Eau, inscrit dans le programme des « Autoroutes de l'Eau », lancé par le Président Faye dès le début de son mandat, ainsi que le modèle sénégalais de partenariat public-privé « reconnu au niveau international comme une réussite majeure ».

Modérant la table ronde présidentielle n° 2, le ministre a rappelé que « l'eau est la source de la vie, le moteur de nos économies et un instrument de paix et de stabilité ». Il a également souligné que « l'Afrique doit investir massivement dans des infrastructures structurantes et résilientes, capables de répondre aux défis du changement climatique et de la croissance démographique, afin de garantir un avenir sûr et prospère à ses populations ».

Avec cette distinction, le communiqué conclut que « le Sénégal confirme sa place parmi les nations qui façonnent l'agenda global de l'eau » et « porte haut la voix de l'Afrique dans les instances multilatérales », en oeuvrant pour une gouvernance inclusive, une mobilisation accrue des financements et une coopération internationale renforcée.