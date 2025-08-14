Sénégal: Le 'Presidential global water changemakers Award 2025' décerné à Bassirou Diomaye Faye

Dakar — L'Union africaine a attribué, mercredi, le "Presidential Global Water Changemakers Award 2025" au chef de l'Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye, un prix qui récompense l'engagement des dirigeants mondiaux en faveur de la sécurité hydrique mondiale, a-t-on appris de source officielle sénégalaise.

Cette annonce a été faite à Cape Town, en Afrique du Sud, lors du sommet de l'Union africaine sur l'investissement dans l'Eau en Afrique, qui se tient sous la présidence sud-africaine du G20, du 13 au 15 août, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement.

"Cette distinction consacre [le] leadership visionnaire [du chef de l'Etat sénégalais] dans la co-organisation, avec les Emirats arabes unis, de la prochaine Conférence des Nations unies sur l'Eau 2026, et salue le rôle moteur du Sénégal dans la diplomatie mondiale de l'eau, portée par une vision axée sur l'investissement stratégique et la solidarité internationale", lit-on dans un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement transmis à l'APS.

"Par cette reconnaissance internationale, souligne le texte, le Sénégal confirme sa place parmi les nations qui façonnent l'agenda global de l'eau et porte haut la voix de l'Afrique dans les instances multilatérales, en oeuvrant pour une gouvernance inclusive, une mobilisation accrue des financements et une coopération internationale renforcée au service de l'ODD 6, des objectifs de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine".

Le Sénégal a lancé un Grand Projet de Transfert de l'Eau (GTE), afin de pallier les insuffisances en eau dans les zones déficitaires en transférant des volumes importants du Lac de Guiers vers Dakar, Mbour et Thiès, avec une extension prévue vers Touba.

Il est inscrit dans l'ambitieux programme des "Autoroutes de l'Eau" adossé à la Vision Sénégal 2050, visant à assurer un accès équitable et durable à l'eau potable et à l'eau pour l'agriculture et l'élevage à travers le pays.

Le Sénégal était représenté à ce sommet de l'Union africaine sur l'investissement dans l'Eau en Afrique par Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, président en exercice du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (AMCOW), signale le communiqué.

M. Dièye a présenté, à cette occasion, "le Grand projet de transfert de l'eau, inscrit dans le cadre du programme des +Autoroutes de l'Eau+ lancé par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le début de son mandat, ainsi que le modèle sénégalais de partenariat public-privé, reconnu au niveau international comme une réussite majeure".

Selon le communiqué, "le sommet de l'Union africaine sur l'investissement dans l'Eau en Afrique, marque également une étape clé dans la préparation de la Conférence des Nations unies sur l'Eau 2026 et dans la mise en oeuvre de l'agenda eau de l'Union africaine et de l'agenda mondial".