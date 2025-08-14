Afrique: IATF - Etape stratégique pour réaliser l'intégration arabo-africaine

ALGER — L'entreprise jordanienne Jordan exports (JE) a affirmé, mercredi dans un communiqué, que la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) prévue en Algérie, du 4 au 10 septembre prochain sera "une étape stratégique" dans le processus de réalisation de l'intégration arabo-africaine.

Selon Jordan exports, une instance chargée du développement des exportations jordaniennes, cette 4e édition constituera "une plateforme importante" permettant d'augmenter les échanges commerciaux entre le continent africain et les autres pays du monde, et de renforcer la coopération arabo-africaine dans les domaines économiques.

Elle permettra, également, d'établir des contacts avec les hommes d'affaires des pays participant à la foire pour s'enquérir des opportunités commerciales offertes dans les pays africains, ajoute l'entreprise jordanienne, saluant l'engagement de l'Algérie à mobiliser tous les moyens pour la réussite de cette manifestation et à en faire une nouvelle étape pour amorcer des relations économiques entre les pays africains et arabes.

La Jordanie participe pour la première fois à cette foire, conformément au communiqué de l'instance qui a révélé que la délégation jordanienne regroupe 12 entreprises activant dans plusieurs secteurs industriels et des services, dont l'agroalimentaire, les industries pétrochimiques, le bâtiment, le cosmétique, le plastique, les télécommunications et l'enseignement.