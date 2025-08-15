Congo-Kinshasa: Ituri - Sept morts et plus de 20 blessés dans les combats entre FARDC et miliciens

Sept personnes ont trouvé la mort et plus de vingt autres ont été blessées lors des combats survenus mercredi 13 août entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les miliciens de la CRP et de la CODECO, dans plusieurs localités proches d'Iga-Barrière, Lindji et Lopa, en Ituri.

Selon des sources locales, ces affrontements ont également causé d'importants dégâts matériels.

Depuis deux jours, l'armée loyaliste traque les miliciens de Thomas Lubanga dans plusieurs localités situées aux alentours d'Iga-Barrière, notamment à Kombu, Lopa, Lindji et Ikpa, à une vingtaine de kilomètres de Bunia.

Dans l'après-midi du mercredi 13 août, des miliciens de la CODECO ont investi Lopa ainsi qu'une dizaine de sites de déplacés situés autour de cette zone.

Ces assaillants auraient tué des civils, pillé des boutiques, incendié au moins vingt-huit maisons et provoqué la fuite de la quasi-totalité des déplacés vers Bunia ou vers des localités voisines.

Environ 60 % de la population de Lopa, qui venait tout juste de rentrer, est de nouveau en errance.

La tension reste vive. Des habitants accusent l'armée de laisser agir les miliciens de la CODECO.

Des accusations que les FARDC rejettent catégoriquement.