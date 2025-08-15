Cote d'Ivoire: Législatives - La Cei propose le 27 décembre comme date du scrutin

La Commission électorale indépendante (Cei) a proposé la date du samedi 27 décembre 2025 pour les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire. Cette décision, annoncée le 14 août 2025 à Cocody par le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, sera soumise au gouvernement pour validation et adoption d'un décret de convocation du collège électoral, conformément à l'article 20 du Code électoral.

Le choix de cette date résulte des impératifs constitutionnels imposés par l'article 90 de la Constitution ivoirienne, qui stipule que la législature actuelle doit prendre fin le 31 décembre 2025. Le président de la Cei a souligné que la Commission, en tant qu'organe responsable des élections, est dans l'obligation d'organiser les législatives avant cette échéance.

"La Constitution est claire. Le mandat des députés arrive à son terme le 31 décembre 2025. Nous avons donc l'obligation d'organiser le scrutin avant cette date", a précisé Ibrahime Coulibaly-Kuibiert. Avec cette proposition du 27 décembre, la Cei vise également à permettre aux nouveaux députés de débuter leur mandat à l'Assemblée nationale dès le 19 janvier 2026, date de l'ouverture de la première session ordinaire parlementaire.

Face aux inquiétudes concernant une possible collision entre le calendrier des élections législatives et celui de l'élection présidentielle, le président de la CEI a apporté des clarifications rassurantes. Coulibaly-Kuibiert a expliqué que des mesures ont été prises pour éviter toute superposition des deux scrutins. "Le dépôt des candidatures pour les législatives se fera après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. Ce calendrier garantit un déroulement ordonné et maîtrisé des opérations électorales", a-t-il assuré.

En ce qui concerne les démarches administratives pour les candidats aux élections législatives, le président de la Cei a promis un soutien inébranlable. Des démarches seront entreprises auprès des ministères compétents (Justice, Intérieur, Budget...) afin de faciliter l'obtention des pièces administratives requises : certificat de nationalité, extrait de naissance, casier judiciaire, attestation fiscale, et reçu de cautionnement.

Révision de la liste électorale : une impossibilité technique

"La Cei sera à vos côtés. Nous ne vous laisserons pas seuls face aux contraintes administratives", a-t-il insisté. Enfin, concernant la question d'une révision de la liste électorale (Rle) avant les élections, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a précisé qu'une telle révision serait techniquement impossible à réaliser à temps. Les autorités électorales se concentreront donc sur le processus en place, sans prévoyance de modifications supplémentaires à la liste des électeurs avant le scrutin. Il est utile de rappeler que les dernières élections législatives se sont tenues le 6 mars 2021. Le cadre juridique et administratif mis en place depuis assure que les prochaines élections se dérouleront dans les meilleures conditions.