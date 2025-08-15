Cote d'Ivoire: Les législatives fixées au 27 décembre par la Commission électorale indépendante

En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a informé, jeudi 14 août, les partis politiques, que les élections législatives se tiendront le samedi 27 décembre. Cela s'est produit au cours d'une réunion d'échange et d'information. Mais à peine annoncée, cette date suscite des débats.

En Côte d'Ivoire, selon la Commission électorale indépendante (CEI), le mandat des députés expire le 31 décembre 2025. Cette institution propose donc d'organiser les élections législatives le 27 décembre. La CEI affiche, par ailleurs, sa disponibilité pour aider à faciliter la délivrance des documents administratifs nécessaires pour constituer les dossiers de candidatures.

Mais dans la salle, plusieurs acteurs politiques de l'opposition perçoivent une incohérence. « Il faut ouvrir une révision de la liste électorale pour que les jeunes puissent s'enrôler » insiste un représentant du Front Populaire Ivoirien.

Même scepticisme exprimé par Crizoa Anangaman, secrétaire général adjoint en charge de l'administration au sein du PPA-CI. « Nous nous interrogeons légitimement sur l'objectif réel de la CEI. Est-ce que c'est d'organiser des élections apaisées, ou bien, c'est véritablement de créer la chienlit dans le pays ? Étant entendu que, tout ce qu'elle prend comme décision est non seulement impopulaire, illégitime, et maintenant illégal ».

« On ne peut pas faire une révision de la liste électorale en fin d'année, parce qu'il y a des impératifs constitutionnels », affirme Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la CEI. Ce responsable rappelle, par ailleurs, que la dernière opération n'a pas suscité beaucoup d'engouement. « Il y a à peine trois ou quatre mois qu'on a fait la révision. Si tant il est vrai qu'il y avait des millions d'Ivoiriens qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Ils étaient où ? On a même fait la sensibilisation. On a dépensé beaucoup d'argent pour passer partout pour demander aux citoyens de venir. On a même rendu gratuits certains documents ». Cette proposition de date doit encore être validée par le gouvernement, en Conseil des ministres.