Mali: Arrestation d'un groupe accusé de vouloir déstabiliser les institutions

Le Pays
Bamako capitale du Mali
15 Août 2025
allAfrica.com
Par Cindy Damaris

Ce 14 août 2025, à Bamako, le gouvernement de la Transition a annoncé avoir démantelé un réseau composé de militaires et de civils, accusés de préparer des actions visant à fragiliser les institutions de la République.

Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vezilier Yann, agissant pour le compte du Service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abass Dembel et Néma Sagara, indique le communiqué.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations. 

La même source de préciser que les enquêtes se poursuivent pour identifier d’éventuels complices. Le gouvernement affirme que les Forces armées et de sécurité restent mobilisées pour achever leur mission de lutte contre le terrorisme « sous toutes ses formes ».

Tout en condamnant cet acte qualifié de « subversif », les autorités assurent que la situation est « totalement sous contrôle » et appellent la population au calme et à la vigilance, face à ce qu’elles considèrent comme des tentatives de déstabilisation vouées à l’échec.

Tagged:
Copyright © 2025 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.