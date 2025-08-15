Mali: Arrestation d'un groupe accusé de vouloir déstabiliser les institutions

Ce 14 août 2025, à Bamako, le gouvernement de la Transition a annoncé avoir démantelé un réseau composé de militaires et de civils, accusés de préparer des actions visant à fragiliser les institutions de la République.

Parmi les personnes interpellées figure un ressortissant français répondant au nom de Vezilier Yann, agissant pour le compte du Service de renseignement français, qui a mobilisé des responsables politiques, des acteurs de la société civile et des militaires, dont les généraux de brigade Abass Dembel et Néma Sagara, indique le communiqué.

La même source de préciser que les enquêtes se poursuivent pour identifier d’éventuels complices. Le gouvernement affirme que les Forces armées et de sécurité restent mobilisées pour achever leur mission de lutte contre le terrorisme « sous toutes ses formes ».

Tout en condamnant cet acte qualifié de « subversif », les autorités assurent que la situation est « totalement sous contrôle » et appellent la population au calme et à la vigilance, face à ce qu’elles considèrent comme des tentatives de déstabilisation vouées à l’échec.