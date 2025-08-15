Mali: Arrestation d'un complot militaire présumé impliquant des ressortissants étrangers

Le gouvernement de transition du Mali a annoncé l'arrestation d'un groupe d'éléments qualifiés de marginaux au sein des Forces Armées et de Sécurité, accusés d'avoir commis des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République.

L'opération, menée par les services spécialisés, a permis de démanteler ce qui est présenté comme une conspiration planifiée, en pleine mobilisation nationale pour consolider la souveraineté retrouvée et lutter contre les menaces terroristes persistantes au Sahel.

Selon le communiqué officiel, ces agissements auraient impliqué des militaires maliens ainsi que d'autres acteurs déterminés à affaiblir, avec un soutien extérieur, la dynamique de la refondation du Mali. Les investigations menées depuis le 1er août 2025 ont conduit à l'interpellation de plusieurs individus, dont un ressortissant français identifié comme YELZER Yann, présenté comme agent agissant pour le compte du Service de renseignement français. Les autorités affirment que ce dernier aurait mobilisé des Maliens pour servir ses objectifs, parmi lesquels Abass Dembele et Nema Sagara, cités comme responsables.

Le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, a assuré que toutes les procédures judiciaires nécessaires seront enclenchées pour sanctionner non seulement les auteurs directs, mais également tous les complices potentiels. Ce discours ferme s'inscrit dans une volonté de montrer que la transition ne tolérera aucune tentative de déstabilisation, surtout en période de reconstruction politique et institutionnelle.

Cette annonce survient dans un contexte régional tendu, marqué par des rivalités géopolitiques et la persistance d'un climat d'insécurité. Pour les autorités maliennes, cette affaire illustre la nécessité d'une vigilance constante face aux ingérences étrangères et aux alliances suspectes entre forces internes et acteurs extérieurs. La dimension internationale de ce dossier, impliquant un ressortissant étranger accusé d'espionnage, confère à cette affaire une portée diplomatique qui pourrait influencer les relations entre Bamako et certains partenaires occidentaux.

En réaffirmant son engagement à défendre la stabilité nationale et la souveraineté du pays, le gouvernement malien cherche à envoyer un signal clair : les tentatives de subversion, qu'elles soient internes ou alimentées de l'extérieur, feront l'objet d'une réponse implacable. La communication officielle insiste sur le fait que ces manoeuvres échoueront toujours, renforçant ainsi l'image d'un État décidé à préserver son intégrité face aux pressions et manipulations.