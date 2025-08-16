Gabon: Inquiétude sur la situation des Béninois dans le pays

16 Août 2025
Radio France Internationale

Les Béninois sont-ils menacés au Gabon ? Dans un communiqué, jeudi 14 août, le ministère des Affaires étrangères du Bénin a exprimé sa préoccupation sur la situation de ses compatriotes résidant notamment à Lambaréné dans le centre du Gabon. Ces derniers qui exercent le commerce dans un marché de la ville auraient subi des menaces. Le Bénin a indiqué qu'il dépêchera sur place une délégation pour recenser les candidats à un départ volontaire. Y a-t-il péril en la demeure ?

Tout est parti d'un message de colère aux relents xénophobes d'une influenceuse et de son ami la veille de l'inauguration du marché de Lambaréné par le président gabonais. L'influenceuse a accusé la mairie de Lambaréné de privilégier les vendeuses étrangères aux Gabonais dans l'attribution des places dans le nouveau marché. Elle s'en particulièrement prise aux Béninoises en affirmant qu'elles ne doivent pas avoir accès à ce marché.

Interpellés

Sitôt après sa vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux l'influenceuse et son collègue ont été interpellés pour trouble à l'ordre public. Ils ont été conduits dans un commissariat où ils ont été entendus et brièvement gardés à vue avant d'être libérés.

« Paix et harmonie »

Selon une source municipale à Lambaréné, les commerçantes qui ont obtenu des places dans le nouveau marché, vendaient jusque-là en plein air. Elles avaient été déguerpies et recensées. La mairie avait promis de les reloger en priorité dans le nouveau marché et c'est ce qui a été fait. Selon la même source, « la paix et l'harmonie règnent à Lambaréné. Aucune communauté n'est inquiétée ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

