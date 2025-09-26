Le ministre des Affaires étrangères du Gabon se fâche et a convoqué ce 24 septembre le consul honoraire du Bénin à Libreville. En cause, les propos tenus sur les réseaux sociaux contre son pays et son président. Ces critiques émanent de citoyens béninois qui publient depuis Cotonou, en réaction à des incidents dont ont été victimes des ressortissants béninois résidant au Gabon. Face à cette escalade verbale, les autorités béninoises jouent l'apaisement et invitent à la retenue sur les plateformes numériques.

Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a fermement dénoncé les invectives et injures visant son pays et ses dirigeants, rapportent des sources bien informées. Il souhaite que « cela s'arrête ».

Tout a commencé après la vidéo d'une influenceuse gabonaise revendiquant ouvertement la « préférence nationale » dans un marché local. Sa sortie a provoqué l'indignation des internautes béninois. Le 22 août, le même ministre gabonais a rencontré la vice-présidente du Bénin pour désamorcer et apaiser la situation.

Malheureusement, l'accalmie espérée n'aura été que temporaire. Les tensions ont resurgi après la diffusion d'une nouvelle vidéo montrant un citoyen gabonais intimant l'ordre de fermer des boutiques de commerçants béninois. Le gouvernement Talon a réagi mercredi 24 septembre dans un communiqué qualifiant ces débordements « d'invectives » et de « propos outranciers ».

Il menace désormais de poursuites judiciaires toute personne se rendant coupable de propos injurieux sur les réseaux sociaux. Il insiste sur la nécessité de « préserver les relations fraternelles entre les deux pays ». Selon nos sources, une conversation téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Gabon pourrait avoir lieu dans les prochains jours.