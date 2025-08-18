La SADC ou Communauté de développement de l'Afrique australe vise à promouvoir l'intégration économique, le développement durable, la paix et la sécurité au sein de la région.

« L'organisation du 45e Sommet de la SADC en terre malgache offre de nombreuses opportunités « gagnant-gagnant » non seulement pour Madagascar, le pays hôte, mais aussi pour les autres Etats membres », a déclaré Elias Magosi, le Secrétaire exécutif de cette Communauté économique régionale.

A titre d'illustration, « cet événement permettra au peuple malgache de mieux connaître l'organisation et ses 16 pays membres. En outre, cela va servir de vitrine exceptionnelle pour la Grande île tout en renforçant sa visibilité sur la scène internationale. En revanche, les autres pays membres de la SADC ont eu l'opportunité de découvrir Madagascar et ses richesses culturelles. Le développement des partenariats et des échanges commerciaux, n'est pas en reste », a-t-il soulevé.

Urgente

Il est à noter que le thème choisi pour ce 45e Sommet de la SADC est axé sur « Faire progresser l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ».

« C'est bien aligné sur la Feuille de route d'industrialisation 2015-2063 de l'organisation, en mettant l'accent sur trois piliers, à savoir l'industrialisation et la transformation agricole, la sécurité et la transition énergétique. Parlant de l'agriculture, ce secteur représentait 33% du produit intérieur brut de la région et constituait la principale source de revenus pour 62% de la population. Cependant, près de 60 millions de personnes souffraient encore d'insécurité alimentaire en 2024. La transformation de l'agriculture s'avère ainsi urgente pour assurer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance au sein de la région », d'après les explications du Secrétaire Exécutif de la SADC.

Partage d'expertise

Au niveau du secteur secondaire, « la région enregistre un faible taux d'industrialisation de l'ordre de 13%. La mise en oeuvre de cette feuille de route de l'industrialisation est essentielle pour inverser cette tendance », a fait savoir Angèle Makombo N'Tumba, la Secrétaire exécutive adjointe de la SADC. Le renforcement des capacités de production ainsi que le développement des chaînes de valeur compétitives étant ainsi au coeur de discussion lors de ce 45e Sommet de la SADC.

Outre la stimulation de la transformation agricole, l'accélération de la transition énergétique permettant de garantir une énergie propre et compétitive, fait également partie des projets prioritaires de cette organisation, et ce, dans le but de soutenir le développement de l'industrialisation. Toujours dans le cadre de cet événement, une conférence publique réunissant des décideurs politiques, des acteurs académiques, des scientifiques, des chercheurs, des membres du secteur privé et des étudiants, a été organisée la semaine dernière à l'université d'Antananarivo.

A cette occasion, le renforcement de la coopération régionale et le partage d'expertises, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation, sont de mise pour relever les défis en matière de transition énergétique et de transformation agricole. Le but étant d'asseoir un développement inclusif et durable pour tous les pays membres de cette communauté économique régionale.

Acteur clé

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata a affirmé que les entreprises locales et les organisations paysannes vont bénéficier de cette coopération régionale dans un esprit « gagnant-gagnant » en contribuant au développement des échanges commerciaux. « L'intégration régionale n'est pas un slogan. Elle est notre outil collectif pour bâtir des économies robustes, des sociétés résilientes et un avenir plus équitable. En outre, l'université ne doit pas rester spectatrice mais devenir un acteur clé dans les décisions liées à l'intégration régionale, puisqu'elle forme les futurs leaders, experts et innovateurs capables de porter les projets structurants de demain », a-t-elle enchaîné.

800 personnes

Par ailleurs, la mise en place du Bazar de la SADC au parc « Enara Galerie » permet aux membres des délégations des pays membres invités qui sont en tout au nombre de 800 personnes, de découvrir l'artisanat malgache et le savoir-faire local. Environ 300 stands y sont érigés pour présenter les créations et les produits phares faisant la spécificité de chaque région de la Grande île.

On peut citer, entre autres, les épices, les articles en bois sculptés, les produits artisanaux à base de fibres naturelles telles que le raphia. Ce qui permet d'assurer un débouché aux produits des artisans malgaches tout en renforçant la visibilité de la destination Madagascar au niveau régional, a-t-on conclu.