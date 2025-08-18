Afrique Australe: Madagascar assume la présidence tournante de la SADC

Antananarivo — Madagascar a officiellement assumé la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ce dimanche, lors du 45e Sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la région, en remplacement du Zimbabwe.

Le chef d'État malgache, Andry Rajoelina, a reçu les symboles de la direction de l'organisation régionale, notamment le marteau, des mains de son homologue zimbabwéen, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, qui dirige l'organisation depuis août dernier.

Cette cérémonie marque un moment historique pour Madagascar, car elle coïncide avec le 20e anniversaire de son adhésion au bloc régional, dont le pays est devenu membre en août 2005.

Dans son discours d'investiture, le nouveau dirigeant de la SADC, Andry Rajoelina, a réaffirmé l'engagement collectif en faveur de la paix, de la prospérité et de l'intégration régionale.

Il a souligné qu'il incombe aux dirigeants de la SADC de poursuivre ce combat pour la paix, la prospérité et la dignité sur le continent, notamment par la solidarité, appelant à l'unité et à l'action des États membres dans cette démarche.

« L'heure n'est plus à la réflexion, mais à des stratégies concertées. L'heure n'est plus à la lenteur, mais à l'accélération, à l'audace et à l'efficacité », a souligné le nouveau dirigeant de la SADC.

Il a affirmé qu'ensemble et avec détermination, il est possible de bâtir une organisation qui inspire le continent « et protège l'avenir de nos enfants ».

Il a souhaité une SADC unie et indivisible, pacifique, où règnent la paix et la stabilité, dont le développement est centré sur l'être humain, exploitant le potentiel des femmes et des jeunes ; en d'autres termes, une SADC dont les valeurs patriotiques et panafricaines sont profondément ancrées.

Andry Rajoelina a rappelé que l'histoire nous enseigne que choisir l'unité permet de renverser l'instabilité et de cultiver la solidarité et la prospérité.

« Aujourd'hui, je vous appelle à marcher ensemble sur une même voie pour une SADC forte et prospère », a-t-il déclaré, espérant que ce sommet marquera le début d'une nouvelle étape où l'industrialisation deviendra une réalité dans la région.

Par ailleurs, le chef d'État du Mozambique, Daniel Chapo, a assuré la prévention et la lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado et a rappelé les objectifs qui guident l'organisation régionale.

Précédemment, le président sortant de la SADC, Emmerson Mnangagwa, avait prononcé un discours essentiellement consacré aux réalisations du Zimbabwe au cours de ses douze mois de mandat et promis de soutenir son successeur dans les tâches les plus urgentes de l'organisation régionale.

En tant que président par intérim de la SADC, l'homme d'État malgache aura notamment pour mission de superviser, au plus haut niveau, la structure gouvernementale de l'organisation, de fournir des orientations politiques et d'en contrôler le fonctionnement.

La mission comprend également des échanges avec le personnel du Secrétariat de la SADC, par l'intermédiaire duquel il fournira, orientera et signera les instruments juridiques durant son mandat, qui court jusqu'en août prochain.

Le Secrétariat est la principale institution exécutive de la SADC, responsable de la planification stratégique, de la coordination et de la gestion des programmes de l'organisation.

Cet organe est également chargé de la mise en oeuvre des décisions politiques et institutionnelles de la SADC, telles que le Sommet, les Troïkas et le Conseil des ministres.

Le Sommet se tiendra au Centre de conférences d'Ivato, dans la capitale malgache, sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ».

L'Angola participe au Sommet avec une délégation conduite par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, représentant le président de la République, João Lourenço.

Avec son Secrétariat basé à Gaborone, la SADC est composée de 16 États membres : l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, l'Afrique du Sud, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.