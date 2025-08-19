Afrique: Afrobasket masculin - Le Sénégal bat le Soudan du Sud et retrouvera la Nigeria en quart de finale

18 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a rejoint lundi soir les autres équipes qualifiées pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025, après sa victoire, lundi, sur celle du Soudan du Sud, pour le compte des barrages de cette compétition qui se déroule en Angola.

Dans un match âprement disputé du début à la fin, les Sénégalais ont mené largement devant leur adversaire jusqu'à la mi-temps, 46-25.

Les Soudanais ont essayé de revenir en seconde mi-temps, mais leurs adversaires ont su garder leur avance jusqu'à la fin.

Les protégés de l'entraineur Desagana Diop écartent ainsi la meilleure équipe d'Afrique en 2024 sur la marque de 78 à 65.

Les Lions vont retrouver les D'Tigers du Nigeria, mercredi, en quart de finale, qui ont dominé Madagascar, la Tunisie et le Cameroun pour s'emparer de la première place de leur groupe.

Comme le Sénégal, le Mali s'est qualifié en quart de finale en battant la Guinée.

Les maliens vont affronter en quart de finale la Côte d'Ivoire.

Les autres matchs de barrages vont opposer, mardi, le Cap-Vert à la Tunisie et le Cameroun à la RD Congo.

