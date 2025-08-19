Afrique: Barrages Afrobasket Luanda 2025 - Le Sénégal écarte le Sud Soudan et rejoint le Nigéria en quarts

Les Lions ont montré leur meilleur visage pour éliminer le Sud Soudan (78-65) en huitièmes de finale de l'Afrobasket masculin Lunda2025 hier, lundi 18 août 2025 au Pavillon polyvalent de Kilamba. Prochaine étape, le Nigéria. Ce sera demain mercredi 20 août.

Exit le Sud Soudan ! Les Bright Star n'ont jamais eu de mainmise sur le match. Auteurs d'un parcours honorable aux derniers Jeux olympiques de Paris en 2024, ils n'ont vu que du feu face aux Lions du pays de la Teranga. Résultat final : 78-65. Un score sans appel, pour une troisième victoire en quatre confrontations.

Comme à Afrobasket 2021 (104-75), les protégés de Ngagne Desagana Diop ont très tôt pris le taureau par les cornes. 21-18 au premier quart temps grâce aux 14 points de Brancou Badio. Le deuxième quart temps est beaucoup plus mémorable. Avec un 25-7, l'avance est de 21 points à la mi-temps (46-25).

Les Sud-Soudanais refusent de céder à la pression. En imposant un 16-29, ils resserrent les rangs et maintiennent le suspense au quatrième et dernier quart temps Où l'écart a été ramené à sept longueurs parfois. Mais les Lions ne flanchent pas.

Au contraire, ils vont plutôt profiter du tiers de leur total marqué en contre-attaque (32), 17 sur les deuxièmes chances, autant par le banc et 34 dans la raquette. Brancou Badio termine meilleur marqueur du match (31 pts), 12 pour Jean-Jacques Boissy et 10 pour Ibrahima Faye. De bon augure pour la suite, un quart de finale de feu demain mercredi 20 aout contre le Nigéria qui sort d'un sans-faute, en phase de poules.