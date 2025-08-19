Congo-Kinshasa: Gouvernement Suminwa II - Six mois pour convaincre les Congolais

18 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Sylvain Andema

Pas de répit pour la nouvelle équipe gouvernementale. Fraîchement nommés, les membres du gouvernement Suminwa II sont d'ores et déjà appelés à faire leurs preuves.

Lors du tout premier conseil des ministres tenu le 15 août à Kinshasa, le ton a été donné : rigueur, efficacité et redevabilité. Profitant de cette première réunion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fixé le cap et les attentes.

Dans son adresse, il a exhorté les nouveaux ministres à assumer pleinement leurs responsabilités et à répondre aux aspirations légitimes de la population, plus que jamais attentive à leurs actions. « Votre action fera l'objet d'une évaluation stricte dans les six mois, tant par la Première ministre que par moi-même », a-t-il martelé.

Cette évaluation portera sur la gestion de leurs secteurs respectifs et le suivi rigoureux des chantiers sous leur responsabilité. Le chef de l'État a, par ailleurs, insisté sur le fait que chaque action gouvernementale sera dorénavant scrutée, appréciée à sa juste valeur, et entraînera les conséquences appropriées selon les résultats obtenus. « Il vous revient d'exercer un contrôle permanent sur l'état d'avancement des chantiers qui vous sont confiés, et de rendre compte avec précision et transparence des résultats obtenus », a insisté le président Félix Tshisekedi, s'adressant avec fermeté aux membres du gouvernement Suminwa II.

Et de poursuivre : « Le peuple congolais attend de vous de la réactivité, une vision claire et une détermination sans faille. Ensemble, soyons à la hauteur de ses aspirations et oeuvrons, dans l'unité et la discipline pour un Congo plus fort, plus prospère et plus solidaire. » Ces directives présidentielles interviennent dans un climat de scepticisme généralisé, où le nouveau gouvernement peine à susciter l'adhésion populaire.

Sa taille jugée excessive, la reconduction de figures controversées et l'absence d'ouverture à l'opposition radicale, etc., sont autant d'éléments qui nourrissent les critiques sur sa légitimité et son efficacité attendue. Le message du président Félix Tshisekedi résonne comme un rappel à l'ordre pour ceux qui seraient tentés par l'inaction ou la complaisance.

