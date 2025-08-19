Afrique: CHAN 2025 - L'Algérie et l'Ouganda verront les quarts de finale

L'Algérie et l'Ouganda se sont qualifiés pour les quarts de finale ce lundi 18 août. Les Algériens ont terminé leur phase de groupes sur un nul face au Niger (0-0), comme les Ougandais face à l'Afrique du Sud (3-3).

Finalistes de la dernière édition, les Fennecs n'avaient pas l'intention de s'arrêter là. Face au Niger, il leur fallait au minimum un match nul pour se hisser en quarts de finale. Pour le Niger, déjà éliminé, c'était plus une histoire d'orgueil. Le Mena, qui n'a marqué aucun but début de la compétition, avait très certainement envie de quitter la scène sur une bonne note.

Deuxièmes du groupe C, les Algériens savaient qu'un faux pas face à l'équipe nigérienne pouvaient leur coûter cher. Les Verts, qui parlaient de « match vérité », ont eu la possibilité d'ouvrir le score en première période avec Mehdi Merghem et une reprise de volée cadrée qui finissait dans les gants du portier nigérien (33e). En seconde période, les Algériens, quelque peu bousculés, n'ont pas eu d'occasion franche. Réduit à dix dans les quinze dernières minutes, les Nigériens ne recolleront pas au score malgré une fin de rencontre irrespirable. L'Algérie parvient à se hisser en quarts avec ce troisième match nul.

Dans l'autre rencontre, l'Ouganda, leader du groupe, voulait assurer la première place face à l'Afrique du Sud qui n'avait plus le droit à l'erreur après leur nul frustrant face au Niger. Les Ougandais ont ouvert le score en première période grâce à Jude Ssemugabi (31e). Mais les Sud-Africains ont égalisé avec Ramahlwe Mphahlele (52e) et Thabiso Kutumela a doublé la mise dans la foulée (58e). Les Bafana Bafana ont cru plier la rencontre à la 83e avec Ndabayithethwa Ndlondlo. Mais l'Ouganda a réduit le score à la 88e minute avec Allan Okello sur penalty avant d'obtenir l'égalisation et la qualification dans le temps additionnel (Rogers Torach sur penalty à la 90e+6). L'Ouganda prend la première place du groupe C.