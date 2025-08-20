Afrique: CHAN-2024 - L'Algérie affrontera le Soudan en quarts de finale

Le Soudan et le Sénégal se sont tous deux qualifiés pour les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2024 après un match nul tendu (0-0) mardi soir au stade Amaan de Zanzibar.
19 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, affrontera son homologue soudanaise, aux quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2024 (décalé à 2025), prévu samedi prochain, au stade Amaan de Zanzibar (18h00).

Le Soudan, auteur d'un nul mardi à Zanzibar face au Sénégal (0-0), tenant du titre, lors de la 5e et dernière journée (Gr.D), a terminé leader, devant le Sénégal, à égalité de points (5), mais avec une différence de buts général favorable aux Soudanais. Le Nigeria, vainqueur mardi face au Congo (2-0), a terminé à la troisième position avec 3 points, alors que les Congolais ferment la marche (2 pts).

De son côté, la sélection algérienne a terminé deuxième du groupe C avec 6 points, derrière l'Ouganda (7 pts). Les "Verts", vainqueurs face à l'Ouganda (3-0), pour leur entrée en lice, ont enchaîné ensuite trois nuls de rang : face à l'Afrique du Sud (1-1), la Guinée (1-1), et le Niger (0-0).

Les trois autres quarts de finale de cette 8 édition sont les suivants : Kenya - Madagascar, Ouganda - Sénégal et Tanzanie - Maroc.

Pour rappel, l'Algérie avait atteint la finale de la précédente édition organisée à domicile en 2023, remportée par le Sénégal (0-0, aux t.a.b : 4-5), au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

