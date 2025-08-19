Afrique: Afrobasket 2025 – Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en quarts de finale

Qualifiés de justesse en barrage contre la Guinée (67-70), les Aigles du Mali affronteront ce mercredi 20 août 2025, à Luanda, les Éléphants de la Côte d'Ivoire, en quarts de finale du Championnat d'Afrique masculin de basket-ball (Afrobasket 2025).

Débuté le 12 août dernier dans les villes de Luanda et Namibe en Angola, l'Afrobasket masculin 2025 sera marqué par un duel historique ce mercredi 20 août 2025.

En effet, les Aigles du Mali seront face aux Éléphants de la Côte d'Ivoire en quarts de finale du championnat. Avec une moyenne de rebond à 46,8, les Maliens pourront faire valoir encore leur puissance physique pour vaincre les Ivoiriens. Ils vont sans doute s'appuyer sur leur atout majeur, le pivot Aliou Diarra qui mesure 2 m 08.

Contre la Guinée, hier, 18 août, le pivot a été élu MVP de la rencontre avec 15 points. Dans le même temps, il est auteur de 28 rebonds et 35 points cumulés.

Les Ivoiriens quant à eux, avec un parcours remarquable depuis le début de la compétition, ne sont pas à négliger. Ils ont réalisé trois victoires importantes contre le Rwanda (78-70), le Cap-Vert (82-81) et la RDC (75-63).

Les vice-champions d'Afrique pourront à leur tour faire valoir leur expérience, leur efficacité et leur discipline pour arracher la victoire contre le Mali. Cumulant 78,3 points par match contre 71 pour les Aigles, les Éléphants ont la meilleure attaque depuis le début de cette édition de l'Afrobasket masculin.

Leurs atouts reposent sur Matt Costello, le pivot de 2 m 08 qui totalise 30 points et 24 rebonds. Mais aussi sur les joueurs comme Assemian Moularé (37 points depuis le début du tournoi), Solo Diabaté qui assure derrière l'arc avec 5 tirs réussis sur 9 tentatives.

Pour rappel, dans l'historique des confrontations, c'est le Mali qui a l'avantage avec 5 victoires contre 4 pour la Côte d'Ivoire. Cependant, sur les trois derniers duels, ce sont les Éléphants qui se sont imposés. Avec le statut de deuxième meilleure nation africaine et 31ème à l'échelle mondiale, la Côte d'Ivoire peut avoir le mérite d'être favorite de la partie, même si le Mali peut créer la surprise.