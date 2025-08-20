Afrique: Début des quarts de finale de l'AfroBasket 2025 ce mercredi à la Kilamba Arena de Luanda

Les quarts de finale de l’AfroBasket 2025 commencent ce mercredi, mettant en scène des rencontres palpitantes comme Nigeria-Sénégal, deux grandes équipes du tournoi continental. En effet, la Kilamba Arena de Luanda, en Angola, accueillera une rencontre entre les Lions du Sénégal et les D'Tigers du Nigéria, un derby marquant une phase cruciale du tournoi.

Suite à leur succès en barrage contre le Soudan du Sud, les joueurs de Desagana Diop devront intensifier leur niveau de jeu pour surmonter cette étape décisive pour eux. Se qualifier pour les demi-finales représenterait un jalon essentiel dans la quête du titre continental, attendu par les Lions depuis de nombreuses années.

À noter que mardi, les deux dernières positions pour accéder aux quarts de finale de l'AfroBasket 2025 ont été déterminées lors du tour de classement des huit équipes restantes.

Ces dernières sont toujours en lice pour être couronnées championnes de l’AfroBasket de cette année.

Le Cap-Vert et le Cameroun ont obtenu les septième et huitième places, respectivement.

Dans le deuxième match de la journée, le Cameroun a battu une équipe déterminée de la RD Congo, s’imposant 77-68. Une victoire qui marque le retour du Cameroun en quarts de finale de l’AfroBasket pour la première fois depuis 2017, où il avait terminé cinquième..

Grâce à leur succès lors du tour de classement 2025, le Mali, le Sénégal, le Cap-Vert et le Cameroun se sont ajoutés à l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et le Nigeria. Ces derniers ont tous brillamment terminé leur phase de groupes en remportant trois matchs chacun.

Les deux premiers matchs de quart de finale auront lieu ce mercredi. La Côte d'Ivoire affrontera le Mali à 16 heures, heure locale, tandis que le Nigeria croisera le fer avec le Sénégal à 19h00, heure locale.

Ces duels inaugurent la phase décisive de la compétition, où chacune des équipes s'engage pour assurer sa qualification en demi-finale et espérer remporter le titre.

Les demi-finales se dérouleront samedi, et le tournoi s'achèvera le dimanche 24 août.