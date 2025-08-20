Afrique: CHAN 2025 - Derniers qualifiés pour les quarts, le Soudan et le Sénégal rejoignent les trois pays hôtes

Grâce à la contre-performance du Congo qui s'est incliné face au Nigeria (2-0), première équipe éliminée en phase de groupes, le Soudan et le Sénégal sont en quarts de finale. Les deux nations se sont neutralisées (0-0) ce mardi 19 août. On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale.

Le Soudan et le Sénégal sont les derniers pays qualifiés pour les quarts. Ils rejoignent les trois pays co-organisateurs de la compétition qui accèdent ensemble à la phase à élimination directe. Une première dans une compétition de la CAF. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda - hôtes du Championnat d'Afrique des Nations - se sont donc tous hissés en quarts de finale.

Pour sa toute première participation au CHAN, le Kenya a créé la sensation en prenant la tête de son groupe. Sous la houlette de Benni McCarthy, le Kenya termine avec 10 points, devant le Maroc, champion 2020. Les Kenyans seront à domicile pour un choc très attendu contre Madagascar ce vendredi soir.

La Tanzanie a elle aussi brillé, s'imposant comme leaders du Groupe B avec 10 points. Pour eux, ce sera un sacré duel vendredi face au Maroc.

Après six participations et six éliminations dès la phase de groupes, l'Ouganda a enfin brisé le plafond de verre pour se hisser avec brio en quarts de finale. Dans un match fou face à l'Afrique du Sud, les hommes de Milutin Sredojević ont arraché un nul 3-3 au bout du suspense lundi 18 août. L'Ouganda fera face au Sénégal.

Autre nation invitée à la table des quarts, l'Algérie, qualifiée dans la douleur. Les vice-champions en titre sont attendus au tournant contre le Soudan.

Programme des quarts de Finale

Vendredi 22 août 2025

Kenya - Madagascar (Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi)

Tanzanie - Maroc (Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam)

Samedi 23 août 2025

Soudan - Algérie (Amaan Stadium, Zanzibar)

Ouganda - Sénégal (Mandela National Stadium, Kampala)