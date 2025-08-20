Afrique: Les dirigeants africains sont réunis au Japon dans le cadre de la TICAD 9 pour discuter du développement durable sur le continent

Addis-Abeba — Yokohama accueille la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9).

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains se sont réunis aujourd'hui à Yokohama, au Japon, à l'occasion de l'ouverture de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui se tient du 20 au 22 août 2025.

Le sommet de haut niveau donne lieu à des discussions approfondies sur un large éventail de thématiques essentielles au développement du continent africain. Parmi les sujets abordés figurent l'action climatique, la participation des jeunes, l'innovation numérique, la transformation économique et la sécurité humaine.

Placée sous le thème « Les populations, la planète et la prospérité dans un monde en mutation : co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique », cette édition vise à renforcer les liens entre l'Afrique et le Japon tout en favorisant un développement durable et inclusif.

Créée en 1993, la TICAD est la principale plateforme diplomatique du Japon en faveur du développement africain. Organisée tous les trois ans, elle est co-parrainée par le gouvernement japonais, l'Union africaine, les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale.

Au fil des années, la TICAD s'est imposée comme un cadre stratégique pour une coopération fondée sur les priorités africaines, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine et l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Cette 9e édition réunit également des entreprises et institutions africaines, telles qu'Ethiopian Airlines, soulignant l'importance du secteur privé et des acteurs nationaux dans la dynamique de développement.