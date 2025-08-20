Afrique: 9ème TICAD - La RDC au coeur des opportunités d'investissements à Yokohama !

La Première Ministre et Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, va représenter le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). Cet évènement majeur qui se déroule à Yokohama, au Japon, débute aujourd'hui 20 août 2025, pour se clôturer le 22 août 2025.

Cette conférence constitue une plateforme cruciale pour débattre des priorités de développement du continent africain. Pour la RDC, elle représente une opportunité stratégique de renforcer son partenariat avec le Japon, non seulement sur le plan économique, mais aussi, à travers une coopération globale et un partage d'expériences mutuellement enrichissant.

Pour marquer l'importance de cet évènement, la Première Ministre est accompagnée d'une délégation ministérielle de haut niveau, dont les portefeuilles sont directement alignés sur les thématiques de la TICAD notamment :Daniel Mukoko Samba, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie ; Marc Ekila Likombio, Ministre d'Etat, Ministre de la Formation professionnelle ; Julien Paluku Kahongya, Ministre du Commerce Extérieur ; Louis Watum Kabamba, Ministre des Mines ; et Noëlla Ayeganagato Nakwipone, Vice-Ministre des Affaires Etrangères.

Leur présence conjointe s'inscrit dans une logique d'inspiration mutuelles selon laquelle ; " la RDC peut s'inspirer de la rigueur et la discipline citoyenne japonaises, tandis que le Japon peut apprendre de la créativité et de la résilience remarquables du peuple congolais.

Cette deuxième visite de la Première Ministre au Japon illustre la détermination du Gouvernement à approfondir une coopération équilibrée, fondée sur le respect mutuel. La RDC est résolue à tirer le meilleur de ce partenariat stratégique, en combinant ses atouts uniques à l'expertise japonaise pour bâtir des solutions concrètes au service de la prospérité de deux peuples.