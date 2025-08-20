Cameroun: Présidentielle 2025 - Joshua Osih contre une candidature unique de l'opposition

À deux mois de l’élection présidentielle, l’opposition camerounaise pourrait aller à cette joute électorale sans une candidature unique. C’est ce qu’a laissé croire ce mardi 19 août le candidat Joshua Osih, par ailleurs président du Social Democratic Front (SDF), lors de sa conférence de presse.

Joshua Osih, le président du Social Democratic Front (SDF) et candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain, a tenu une conférence de presse hier, mardi 19 août 2025. Au cours de ce rendez-vous face à la presse locale et internationale, il a rejeté toute idée d’une candidature unique de l’opposition pour battre le président sortant Paul Biya.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs autres candidats entendent travailler pour une candidature consensuelle de l’opposition. D’après RFI, Joshua Osih aurait affirmé « être en capacité de gagner, y compris seul contre tous les autres candidats ».

Pour le président du SDF, la discussion autour d’une candidature unique « est une énorme distraction. Je suis le candidat du SDF, le SDF m’a choisi, je suis à cette élection jusqu’au bout. Je suis à cette élection pour la gagner, qu’il y ait 11 candidats en face de moi ou juste un candidat, je vais gagner cette élection », a-t-il martelé.

Par ailleurs, Joshua Osih a profité de cette conférence de presse pour décliner quelques axes clés de son programme. « Nous avons prévu, pour refonder nos institutions, une période de trois ans pendant laquelle nous commençons par un exercice de vérité, de paix et de réconciliation, pour ensuite engager une conversation nationale autour de l’avenir de notre pays. Celle-ci finira par une conférence constitutionnelle qui proposera un projet de constitution présenté au peuple camerounais par voie de référendum. Et au sortir de ce référendum, nous aurons donc un système fédéral », a-t-il expliqué aux médias et à l’assistance.

Député de l’Assemblée nationale du Cameroun, Joshua Osih participera pour la deuxième fois à une élection présidentielle. En 2018, il avait obtenu 110 449 de votes, soit 3,2 % du suffrage exprimé, contre 2 461 733 de votes (71,1 %) pour Paul Biya.