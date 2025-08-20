Cameroun: Présidentielle au pays - Joshua Osih rejette l'idée d'une candidature unique de l'opposition

20 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Joshua Osih, président du Social Democratic Front (SDF) et candidat à la présidentielle camerounaise, n'est pas convaincu de la nécessité d'une candidature unique ou consensuelle face à Paul Biya le 12 octobre prochain.

Son opinion a été exprimée mardi 19 août lors d'une conférence de presse où il a présenté les grands axes de son programme. La plupart des 11 autres candidats de l'opposition multiplient les contacts pour parvenir à une candidature commune. À contre-courant, Joshua Osih affirmé être en capacité de gagner, y compris seul contre tous les autres candidats.

Le débat sur une éventuelle candidature consensuelle, pour renforcer les chances de l'opposition face à la candidature du pouvoir, serait « une distraction », selon Joshua Osih. Le candidat du SDF, déterminé, affirme qu'il ira jusqu'au bout.

« Pour moi, c'est une énorme distraction. Je suis le candidat du SDF, le SDF m'a choisi, je suis à cette élection jusqu'au bout. Je suis à cette élection pour la gagner, qu'il y ait 11 candidats en face de moi ou juste un candidat, je vais gagner cette élection », a-t-il déclaré, à sa deuxième candidature, après 2018. Si Joshua Osih dit croire en ses chances, même seul contre tous, il allègue aussi détenir la clé qui permettrait de résoudre le « problème Cameroun », incarné selon lui par un centralisme trop poussé du pouvoir. Lire la suite...

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.