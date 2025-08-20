Cameroun: Présidentielle au pays - Joshua Osih rejette l'idée d'une candidature unique de l'opposition

Joshua Osih, président du Social Democratic Front (SDF) et candidat à la présidentielle camerounaise, n'est pas convaincu de la nécessité d'une candidature unique ou consensuelle face à Paul Biya le 12 octobre prochain.

Son opinion a été exprimée mardi 19 août lors d'une conférence de presse où il a présenté les grands axes de son programme. La plupart des 11 autres candidats de l'opposition multiplient les contacts pour parvenir à une candidature commune. À contre-courant, Joshua Osih affirmé être en capacité de gagner, y compris seul contre tous les autres candidats.

Le débat sur une éventuelle candidature consensuelle, pour renforcer les chances de l'opposition face à la candidature du pouvoir, serait « une distraction », selon Joshua Osih. Le candidat du SDF, déterminé, affirme qu'il ira jusqu'au bout.

« Pour moi, c'est une énorme distraction. Je suis le candidat du SDF, le SDF m'a choisi, je suis à cette élection jusqu'au bout. Je suis à cette élection pour la gagner, qu'il y ait 11 candidats en face de moi ou juste un candidat, je vais gagner cette élection », a-t-il déclaré, à sa deuxième candidature, après 2018. Si Joshua Osih dit croire en ses chances, même seul contre tous, il allègue aussi détenir la clé qui permettrait de résoudre le « problème Cameroun », incarné selon lui par un centralisme trop poussé du pouvoir.