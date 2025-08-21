Afrique: Au TICAD, António Guterres exhorte le continent à jouer un rôle plus actif dans les choix gouvernementaux

« L’Afrique doit avoir davantage son mot à dire dans les décisions qui affectent son avenir », a déclaré mercredi 20 août 2025 le Secrétaire général de l’ONU lors d’une conférence au Japon axée sur le développement du continent. Un fait qui a toujours été plébiscité par les gouvernants africains lors des grands échanges qui tracent l'avenir de l'Afrique et soutenu par António Guterres.

À en croire le secrétaire général de l'ONU, être un acteur clé dans la prise de décisions est un moyen pour l'Afrique de façonner sa propre image et de défendre ses intérêts dans les affaires mondiales, notamment au sein des institutions financières et des organes de gouvernance mondiale comme le TICAD.

Il a d’ailleurs ajouté que le thème de la réunion « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique » souligne que ces atouts peuvent contribuer à façonner un monde plus pacifique, plus prospère et plus durable en Afrique et ailleurs.

L'Afrique possède une diversité et des richesses humaines, naturelles, et intellectuelles uniques. Une prise de décision axée sur le continent permet donc de mobiliser ces ressources pour un développement durable et une transformation économique qui bénéficient aux Africains, sans dépendance passive vis-à-vis d'autres continents.

Il faut surtout dire que l'Afrique est l'un des continents phares avec un potentiel en richesse souterraine. C'est d'ailleurs dans cette optique que le garant de l'ONU a déclaré qu'« avec la population la plus jeune du monde, des ressources naturelles abondantes et un esprit d'entreprise dynamique, l'Afrique est prête à aller de l'avant ». Un fait qui montre bien les différents efforts fournis dans toute l’Afrique en vue d’une souveraineté.

Notons que la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, appelée (TICAD), est un forum international sur le thème du développement en Afrique.

Il s'agit d'un forum ouvert auquel participent non seulement les pays africains, mais aussi les organisations internationales, le secteur privé et la société civile qui œuvrent au développement de l'Afrique, où la sagesse et les efforts des uns et des autres sont réunis et discutés afin de contribuer efficacement à l’avenir du continent. Une rencontre qui promeut l'appropriation africaine et le partenariat international.

La première conférence (TICAD 1) s'était tenue en 1993 sous les auspices du gouvernement japonais.

Depuis lors, la TICAD est organisée en collaboration avec les Nations unies, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque mondiale.