Afrique: 300 accords de coopération signés entre le Japon et le continent

Yokohama — Un total de 300 accords de coopération entre entités japonaises et africaines ont été signés lors de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), un chiffre trois fois supérieur à celui enregistré lors du sommet précédent, tenu en 2022, en Tunisie.

L'annonce a été faite jeudi, lors de la deuxième journée de la TICAD 9, en présence du Président de la République et de l'Union Africaine, João Lourenço, ainsi que du Premier ministre japonais, Shigeru Ishida. Les accords signés couvrent divers secteurs, avec une attention particulière portée aux infrastructures, à la santé, à la technologie, à l'éducation et à l'agriculture.

Participation de l'Angola

L'Angola a contribué au renforcement du partenariat Afrique-Japon par la signature de sept accords bilatéraux. Les domaines concernés incluent l'eau, la santé, la culture et les infrastructures maritimes, des secteurs considérés comme prioritaires pour le développement national.

Visite de l'exposition de la TICAD

Le Chef de l'État a aussi visité jeudi une exposition commerciale réunissant des entreprises japonaises - dont plusieurs sont déjà actives dans divers pays africains - aux côtés d'opérateurs économiques provenant de dizaines d'États du continent. À cette occasion, le Président de la République, accompagné du Premier ministre japonais, a accordé une attention particulière aux innovations présentées.

L'Angola participe avec un stand propre, où elle met en valeur son potentiel productif, touristique et culturel, suscitant l'intérêt des investisseurs présents. La TICAD 9 se poursuit jusqu'à la fin de la semaine, avec pour objectif principal le renforcement de la coopération économique et le soutien au développement durable en Afrique.