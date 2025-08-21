Sénégal: CPI - Le procureur adjoint Mame Mandiaye Niang réagit aux sanctions américaines

Le procureur adjoint sénégalais à la Cour pénale internationale (CPI), Mame Mandiaye Niang, visé par des sanctions américaines, a réagi pour la première fois, affirmant rester « serein » face à ce qu'il considère comme une attaque contre son travail au service de la justice internationale. « Je reste serein avec le sentiment que je ne fais que mon travail », a déclaré le magistrat dans un entretien exclusif accordé à Emedia, ajoutant bénéficier « du soutien fort » de ses concitoyens et des autorités de son pays.

Les mesures américaines incluent, selon lui, le gel des avoirs aux États-Unis, la révocation de visas et la désactivation de cartes bancaires Visa, Mastercard ou American Express. « Toute institution dans le monde qui fait des transactions en dollars ou avec les États-Unis est sommée d'arrêter de vous offrir des services sous peine de sanctions. Ceci peut être terrible », a-t-ilsouligné lors de son échange avec Alassane Samba Diop, évoquant également des menaces « émanant de certains services secrets ».

Malgré ces pressions, le juge sénégalais affirme sa détermination à poursuivre sa mission : « Nous resterons debout et servirons la justice pénale internationale comme nous l'avons fait pour la justice de notre pays. » « Si on ne fait pas face malgré les difficultés, ce sera le règne absolu de la tyrannie. Et ça, ce n'est pas acceptable », a-t-il conclu.