Sénégal: Le pays demande aux États-Unis un retrait des sanctions contre quatre magistrats de la CPI

Le Sénégal a réagi après l'annonce par les États-Unis de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), accusée de « politisation ». Ces sanctions, qui visent quatre magistrats, deux juges et deux procureurs adjoints, consistent en une interdiction d'entrée sur le sol américain, le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière avec eux. Un procureur-adjoint sénégalais figure parmi les quatre magistrats mis en cause par les États-Unis. Le Sénégal a demandé aux autorités américaines de « retirer » ses sanctions.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères sénégalais dit avoir appris « avec étonnement les sanctions américaines contre quatre magistrats de la CPI », dont le Sénégalais Mame Mandiaye Niang. Celui-ci est sanctionné, avec un autre procureur-adjoint, pour son soutien aux « actions illégitimes de la CPI contre Israël », selon les États-Unis, notamment s'agissant de mandats d'arrêt contre des personnalités israéliennes.

Le Sénégal « invite les autorités américaines à retirer ces sanctions, qui constituent une grave atteinte au principe de l'indépendance de la Justice », indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

« Soutien indéfectible à la CPI »

Plus largement, le pays réaffirme « son soutien indéfectible à la CPI dans sa mission au service de la justice pénale internationale ». Un appel à la « solidarité » est aussi lancé aux autres pays ayant ratifié le Statut de Rome, pour que ceux-ci « redoublent d'effort pour s'assurer que les magistrats et tout le personnel de la Cour puissent remplir leur mission en toute indépendance, sans menaces, ni restrictions ».

De son côté, le Premier ministre Sénégalais Ousmane Sonko a condamné de « mesures injustes et infondées des États-Unis d'Amérique » dans un message publié sur X.