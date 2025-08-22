Afrique: Le Japon crée une commission pour la coopération économique avec le continent

Yokohama — Le Premier ministre japonais, Shergei Ishiba, a annoncé jeudi la création d'une commission d'État spécialisée chargée de renforcer la coopération économique avec le continent africain.

Cette future commission impliquera les secteurs public, privé et académique, et sera accompagnée par le lancement de l'initiative de l'espace économique de l'océan Indien, a-t-il précisé.

Shergei Ishiba a fait cette annonce lors de son intervention dans le cadre du Débat sur le Dialogue Public-Privé, tenu à l'occasion de la 9e édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD9), organisée dans la ville de Yokohama.

À cette occasion, le Premier ministre a déclaré avoir exprimé son respect et sa reconnaissance aux plus de vingt chefs d'État présents à la TICAD9 pour les progrès accomplis par la direction de l'Union Africaine (UA) dans la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Dans ce contexte, il a indiqué que le Japon coopérera également pour renforcer la connectivité régionale, à l'intérieur comme à l'extérieur du continent, promouvoir le développement industriel des régions voisines et améliorer la logistique régionale transfrontalière.

Selon le chef du gouvernement nippon, le Japon entend devenir une source essentielle de connexion entre l'Afrique et les autres régions du monde, tout en renforçant le financement du développement durable, mené principalement par le secteur privé.