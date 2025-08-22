Madagascar: Restitution du Kabeso de Toera - Une cérémonie républicaine prévue en France

Le 26 août à Paris, la France restituera officiellement à Madagascar trois crânes sakalava, dont celui attribué au roi Toera. Une cérémonie républicaine marquera ce moment historique.

C'est un moment attendu depuis des années. « Le mardi 26 août à 10 heures, la France remettra officiellement à Madagascar trois crânes sakalava, dont celui du roi Toera et de deux de ses guerriers », selon le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture, Fetra Rakotondrasoava. La cérémonie se déroulera à Paris, en présence des ministres de la Culture, Volamiranty Mara Donna et Rachida Dati, ainsi que de parlementaires et de personnalités du monde de la culture et du patrimoine.

Le secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture précise que cette restitution sera avant tout un acte d'État à État. « Ce sera une cérémonie bilatérale entre Madagascar et la France. L'État français remettra les crânes à l'État malgache. Il ne s'agira pas d'une discussion familiale, mais d'une cérémonie républicaine et diplomatique », précise-t-il, déjà à Paris.

Les reliques quitteront Paris pour Antananarivo le 31 août. Un programme de commémorations est en préparation. « Il y aura une cérémonie à Antananarivo, une autre à Morondava, et surtout à Belo sur Tsiribihina. Le Zomba, le tombeau destiné à accueillir le Kabeso du roi Toera, se trouve à Ambiky et est actuellement en réhabilitation », explique Fetra Rakotondrasoava.

Historique et rituel

L'inhumation aura une portée à la fois historique et rituelle. « Le crâne du roi Toera rejoindra son corps à Ambiky. Concernant les reliques du Fitampoha, la décision n'est pas encore arrêtée sur leur destination finale. Mais selon les conventions internationales, l'exposition de restes humains est interdite. La loi française précise que la restitution de tels restes est à des fins funéraires : ils seront donc enterrés dans le Zomba », souligne-t-il.

Une importante délégation malgache est déjà présente en France pour préparer cette restitution historique. Elle est composée notamment de l'équipe du ministère, de parlementaires tels que le sénateur Mahonjo, les députés Haja Resampa et Saory Christian, aux côtés des comités franco-malgaches.

« La cérémonie officielle, diplomatique et républicaine, se tiendra à Paris. L'hommage étatique se fera à Antananarivo, tandis que la cérémonie culturelle et rituelle aura lieu à Belo sur Tsiribihina », conclut le secrétaire général.