Madagascar: Patrimoine - Retour du crâne du roi Toera imminent

Neuf jours de recueillement et de solennité pour le « Tsiritsy » du roi du groupe humain Sakalava Menabe, Magloire Kamamy et l'arrivée du crâne sacré du roi Toera (vers 1853-1897).

Si pour le premier, il s'agit d'un évènement majeur pour les « Sakalava ». Le retour sur le sol malgache de la relique du roi Toera, monarque qui a été l'un des plus grands défenseurs des terres malgaches face à l'invasion des français, est par ailleurs un évènement majeur pour tout le pays. Chef de guerre adulé et aussi roi de la stratégie de combat, il utilisait notamment les éléments naturels, comme les oiseaux, les troncs de baobabs et d'autres pour contrer les colonialistes.

Selon le programme à Mitsinjo dans la commune rurale de Belo sur Tsiribihina proposé par la famille royale, le jeudi 28 août place au « Tsokimotro » et le « Tsimandrimandry ». Les deux jours suivants seront animés par le « Kolondoy » et le « TSimandrimandry » où se tiendront des tournois de « Moraingy » à 5 contre 5 parfois, du kilalaky et d'autres. Comme le dimanche 31 août est un jour « interdit » ou « fady », il n'y aura pas d'activités.

Le coeur de l'évènement sera probablement le 4 septembre à minuit pour l'introduction du défunt roi Magloire Kamamy et la relique du roi Toera dans le « zomba », enceinte funéraire sacrée. La clôture de cet évènement majeur pour l'histoire de Madagascar se fera le lendemain. Après le « Fitampoha », tradition multi séculaire du groupe humain Sakalava similaire au « Fandroana » et d'autres rites de purification annuelle dans tout Madagascar, le « Tsiritsy » est à la seconde place.

Si ce n'est ex-aequo. Des dizaines de milliers de visiteurs et visiteuses seront présents d'après les premières prévisions. Il ne faut pas oublier que la France détient encore d'autres crânes sur son sol, celui du prince Ratsimamanga entre autres.