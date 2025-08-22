Congo-Kinshasa: Procès Joseph Kabila - La partie civile réclame 24 milliards USD au titre des dommages causés à l'Etat congolais

Au procès contre Joseph Kabila, sénateur à vie, les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards des dollars au titre des dommages et intérêts causés à l'État congolais par l'ancien président de la République.

Lors de cette audience publique, les avocats ont plaidé pour que l'infraction initiale de trahison soit requalifiée en espionnage, arguant que Joseph Kabila serait un étranger d'origine rwandaise ayant usurpé la nationalité congolaise.

Ils demandent sa déchéance de nationalité, affirmant que son identité aurait été falsifiée par feu le ministre de la Défense Ngoy Mukena, qui lui aurait attribué le nom de Kabange, alors qu'il s'appellerait en réalité Hyppolite Kanambe.

A l'audience introductive, le ministère public avait présenté Kabila comme Congolais, fils de Laurent-Désiré Kabila et Mme Sifa, confirmant sa nationalité congolaise. Cette divergence sur l'identité du prévenu est au coeur des tensions entre les parties.

Le réquisitoire de l'organe de la loi est prévu pour ce vendredi 22 août, avant que la Haute Cour militaire ne rende son verdict. Ce procès, inédit dans l'histoire politique du pays, suscite une vive attention nationale et internationale, notamment en raison des montants colossaux réclamés et des accusations de haute trahison.