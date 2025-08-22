Congo-Kinshasa: Procès Joseph Kabila - La partie civile réclame 24 milliards USD au titre des dommages causés à l'Etat congolais

21 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au procès contre Joseph Kabila, sénateur à vie, les avocats de la partie civile réclament plus de 24 milliards des dollars au titre des dommages et intérêts causés à l'État congolais par l'ancien président de la République.

Lors de cette audience publique, les avocats ont plaidé pour que l'infraction initiale de trahison soit requalifiée en espionnage, arguant que Joseph Kabila serait un étranger d'origine rwandaise ayant usurpé la nationalité congolaise.

Ils demandent sa déchéance de nationalité, affirmant que son identité aurait été falsifiée par feu le ministre de la Défense Ngoy Mukena, qui lui aurait attribué le nom de Kabange, alors qu'il s'appellerait en réalité Hyppolite Kanambe.

A l'audience introductive, le ministère public avait présenté Kabila comme Congolais, fils de Laurent-Désiré Kabila et Mme Sifa, confirmant sa nationalité congolaise. Cette divergence sur l'identité du prévenu est au coeur des tensions entre les parties.

Le réquisitoire de l'organe de la loi est prévu pour ce vendredi 22 août, avant que la Haute Cour militaire ne rende son verdict. Ce procès, inédit dans l'histoire politique du pays, suscite une vive attention nationale et internationale, notamment en raison des montants colossaux réclamés et des accusations de haute trahison.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.