Congo-Kinshasa: Peine de mort requise contre Joseph Kabila

L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour trahison et complicité avec la rébellion de l'AFC-M23 soutenue par le Rwanda.

En RDC, le général Lucien René Likulia, représentant du ministère public, a appelé les juges de la Haute cour militaire à Kinshasa à condamner "à la peine de mort" Joseph Kabila pour "crimes de guerre", "trahison", et "organisation d'un mouvement insurrectionnel".

Le ministère public requiert également 20 ans de prison contre l'ancien chef de l'Etat pour "apologie de crimes de guerre" et 15 ans de prison pour "complot".

En exil depuis plus de deux ans, Joseph Kabila était apparu fin mai à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, dans l'est de la RDC. La ville est sous contrôle des rebelles de l'AFC-M23.

Il y avait mené des consultations avec des représentants politiques et de la société civile en vue, selon lui, de "contribuer au retour de la paix" en RDC. Dans ce cadre, l'ancien président s'était ensuite rendu à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, également aux mains de l'AFC-M23.

Accusations de complicité avec le Rwanda

Depuis, Joseph Kabila n'a pas été revu en RDC.

Son procès s'est ouvert en son absence le 25 juillet devant une juridiction militaire à Kinshasa.

Selon le général Lucien René Likulia, Joseph Kabila, "en intelligence avec le Rwanda", a cherché à perpétrer un coup d'Etat contre son successeur Félix Tshisekedi et a voulu renverser le pouvoir par les armes.

Un moratoire sur l'exécution de la peine capitale en vigueur depuis 2003 en RDC a été levé en 2024. Aucune exécution n'a cependant eu lieu depuis.

Ce procès à lieu alors que les combats se poursuivent dans l'est de la RDC entre la coalition rebelle AFC/M23 et les forces congolaises, malgré la signature d'un cessez-le-feu entre les deux belligérants et d'un accord de paix signé aux Etats-Unis entre la RDC et le Rwanda.